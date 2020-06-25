Başkan Büyükakın, ‘’Hizmet üretiyor, halkımızın yanında oluyoruz’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Karamürsel ilçesinde yer alan Cumhuriyet Caddesi ve Merkez Yeni Cami sokağındaki esnafları ziyaret ederek bereketli işler diledi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı olarak adlandırılan bölgede esnaflarla çay sohbeti de gerçekleştiren Başkan Büyükakın’a, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete ve teşkilat üyeleri de eşlik etti. Karamürsel’de yapımına hızlı bir şekilde başlatılan ve Şubat 2021’de bitmesi planlanan köprülü kavşak için teşekkür eden esnaf ve vatandaşların desteğine, “Öncelikle bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Elbette bu projemiz gerek hemşehrilerimize gerekse kentimizden transit geçecek vatandaşlarımız büyük bir kolaylık sağlayacak. Kesintisiz, güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkânını elde etmiş olacağız” dedi.

“BÖLGEMİZDEKİ TRAFİK YÜKÜ DE AZALMIŞ OLACAK”

Esnafları ziyaretindeki samimi diyalogların yanı sıra ulaşım yatırımları noktasında vatandaşların sorularını da yanıtlayan Başkan Büyükakın, “Ulaşım projelerimizde hedefimiz en iyi noktaya gelmektir” diyerek şunları söyledi: “Vatandaşımız bizden hizmet ve eser bekliyor. Çok şükür bu beklentiye cevap veriyoruz. Karamürsel’de yapımına başladığımız köprülü kavşak ile bölgemizdeki trafik yükü de azalmış olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan hizmet üretiyor, diğer taraftan vatandaşımızla buluşuyor, gönül sohbetlerinde bulunuyoruz. Halkımızla bütünleşmiş bir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için tüm ekibimizle çalışıyoruz.”

“ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ÜLKE HALİNE GELDİK”

Türkiye'nin son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimden sağlığa, ticaretten sanata, ekonomiden ulaşıma, çevre ve şehircilik gibi pek çok alana dair tarihi adımlar atıldığını da sohbetlerinde dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Türkiye bu adımlarla 18 yıl öncesinden çok daha güçlü bir ülke haline geldi. Ülkemizin bu gücüne kentimizden ve Karamürsel ilçemizden her türlü desteği vermek için büyük bir gayretimiz var” ifadelerini sarf etti.

“MERKEZİMİZDE VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU VAR”

Daha güçlü bir Türkiye için çok daha güçlü şehirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımızın olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, “Tüm gayretlerimiz de kentimizi çok daha güçlü kılmak, 2023'e, 2053'e, 2071'e hazırlamaktır. Yeni projelerimizle Kocaelili hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte esnafları ziyaretinde dile getirilen öneri ve taleplere de cevap veren Başkan Büyükakın, “Bizim siyasetimizin merkezinde insanımız vardır. Bundan dolayıdır ki hizmet üretiyor ve halkımızın yanında oluyoruz” dedi. Koronavirüs ile mücadelede devletin tüm kurumlarıyla beraber çalıştıklarını ve başarıyla süreci yürüttüklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu süreçte sağlık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Pandemi kapsamında alınması gereken tüm tedbirleri hep birlikte almak zorundayız. Aldığımız tedbirler aslında millet olarak birbirimize karşı olan sorumluluğumuzdur. Bu süreçten el birliğiyle çıkacağız” diyerek açıklamalarını tamamladı.









