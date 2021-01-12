Başkan Büyükakın, ‘’İhracatçımızın ve emekçimizin başarısıdır’’





Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, her fırsatta gerçekleştirdiği Organize Sanayi Bölgeleri ve üretim merkezleri ziyaretlerine Makine İhtisas OSB ile EAE Aydınlatma ve Türbosan firmalarıyla devam etti. Yerli ve yabancı sermayeli büyük ölçekli işletmelerin tercih ettiği Türkiye’nin üretim kalbi Kocaeli’nin, katma değerli ürünlerin üretildiği ve ileri teknoloji yatırımlarını çeken bir cazibe merkezi olduğunu bir kez daha dile getiren Başkan Büyükakın, “Ülkemiz pandemiye rağmen 2020 yılını 169.5 milyar dolar ihracatla tamamladı. Kocaeli olarak, 2020 Aralık ayında ihracatımız 17.8 milyar dolar olarak gerçekleştirdik. Yakalanan bu başarı ihracatçımızın ve alın teri döken emekçimizin başarısıdır” dedi.

“YAKIN İŞ BİRLİĞİNE ÇOK AMA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

Tarımsal sulama, atık su, içme suyu ve çeşitli endüstriyel alanlarda pompa ihtiyacını karşılayan Türbosan’ın yanı sıra Türkiye’nin ve Avrupa’nın önemli aydınlatma firmalarından EAE Aydınlatma firması ziyaretinde çalışanlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “Türkiye’de OSB sayımız 325’e ulaştı. Şehrimizde de OSB’lerimizin katma değerli üretimi, teknoloji üretmesi, istihdam oluşturması ve yeni pazarlara ulaşması için bize düşen her türlü görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Üretim merkezlerimizle yakın iş birliğine çok ama çok önem veriyoruz” ifadelerini sarf etti.

“TARİHİ REKOR SEVİYEDE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ”

Ziyaretlerinde yüksek teknoloji gerektiren sanayi makinelerinin geliştirilmesinin önemine de değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Ülkemizde makine imalatı ve aksamlarının dünya çapında tüm pazarlarda olması büyük emek ve bilgi gerektirmektedir. Ülkemizin mühendislerinden işçi kardeşlerimize kadar bu beceri mevcuttur. Sadece Kocaeli bu emek ile birlikte 2020 yılının Aralık ayında 17.8 milyar dolar ile tarihi rekor seviyede ihracat gerçekleştirdi. Bu başarı bizleri çok mutlu etmiştir. İnşallah daha büyük ihracat rakamlarıyla ülkemizin gücüne güç katacağız” şeklinde konuştu.

“TEK BİR GÜNDEMİ VAR ŞEHRİMİZİN VE ÜLKEMİZİN KALKINMASIDIR”

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 2019 yılında 6100 olan çalışan sayısının 2020 yılında 8200’e çıktığı bilgisini alan Başkan Büyükakın, “İstihdamın artmasını çok kıymetli buluyorum. Pandemi süreci geride kaldığında üretimin daha da artmasıyla istihdamda daha iyi noktalara geleceğimize de inanıyorum. Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde Büyükşehir Belediyesi olarak elimizde ki tüm imkanlardan sanayicilerimizin faydalanması için de özel çaba gösteriyoruz. OSB’lerimizin meslek lisesi okullarına karşı attıkları adımlar ve yetiştirdikleri gençler için de ayrıca büyük mutluluk duyuyorum. Bizlerin tek bir gündemi var şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasıdır” diyerek açıklamalarını tamamladı.