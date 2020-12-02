Başkan Büyükakın; “Kafalardaki ve kalplerdeki engelleri birlikte kaldıralım’’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Engelliliğin sadece kişiyi ve ailesini değil, toplumun her kademesini ilgilendirdiğini kaydeden Başkan Büyükakın, “Herkesin eşit olduğu, tüm hak ve hürriyetlerden yararlandığı bir toplum engelsiz bir toplumdur. Engelli bireylerini kendinden soyutlayan toplum ise engelli toplumdur. Unutmayalım asıl engel kafaların içindedir. Toplumda oluşabilecek önyargıları kaldırma görevi sadece engelli bireye değil, o toplumda yaşayan herkese düşmektedir” dedi.
Engelli vatandaşların çağdaş bir toplumda diğer bireylerle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için her alanda desteklenmeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, şöyle devam etti: ‘’Engellilerimizin geleceği ve kendi kendilerine yeter duruma gelebilmeleri için sosyal hayatın içinde olmaya ihtiyaçları var. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemiz tarafından engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapılmış, belediyemiz kadrolarında önemli ölçüde engelli istihdamı sağlanmıştır. Evde Bakım hizmetlerinden Engelsiz Taksiye, belediye otobüslerimizdeki engelli mekanizmalarından Engelsiz Yaşam Merkezimize kadar çok sayıda hizmetimizden binlerce hemşerimizin faydalanması sağlanmıştır.
Aracınızla giderken yolunuza bir engel çıkarsa, onu alıp yolun kenarına koyarsınız. İş hayatınızda karşınıza bir engel çıkarsa farklı bir çözüm yolu ararsınız. Hedefinize giden yolda düşünceleriniz size engelse, onları aklınızdan uzaklaştırırsınız…
Peki; evladınız, anneniz, babanız, kardeşiniz engelliyse, o zaman ne yaparsınız?
O zaman onlara daha sıkı sarılır, onları hiçbir zaman yalnız bırakmazsınız.
Biz de Kocaeli Büyükşehir olarak işte tam böyle yapıyoruz…
Şehrimizde yaşayan tüm engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında yanında oluyoruz, hayatı onlar için kolaylaştırıyoruz. Koronavirüs günlerinde bile uzaktan eğitimle ve danışmanlık hizmetimizle onları yalnız bırakmıyoruz.
Bedensel engelli vatandaşlarımızın diyaliz merkezlerine ulaşımlarının sağlanması amacıyla Engelsiz Taksi hizmetimiz izolasyon kurallarına dikkat edilerek devam ediyor. İşitme engelli vatandaşlarımızla cep telefonları üzerinden görüntülü olarak görüşen uzmanlarımız işaret diliyle tercümanlık hizmeti veriyor. Erzak, hijyen seti, medikal malzeme ihtiyacı, oksijen tüpü, hava destek cihazı, işitme cihazları, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ihtiyaçları karşılanıyor. Psikolojik açıdan desteğe ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine uzman psikologlardan oluşan ekibimiz tarafından online psikolojik destek hizmeti sürüyor. Engelli kardeşlerimizin eğitimleri ve sportif faaliyetleri online olarak devam ediyor. Böylece Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan bu zor günlerde engelli vatandaşlarımıza yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz. Engelleri birlikte el ele vererek aşacağımıza olan inancımla Kocaelili tüm hemşerilerimizi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bu konuda farkındalığın artırılması için duyarlı olmaya çağırıyorum…’’