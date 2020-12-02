Başkan Büyükakın; “Kafalardaki ve kalplerdeki engelleri birlikte kaldıralım’’

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılımları, tüm sosyal haklardan yeterince yararlanmalarını ve onları topluma kazandırarak üreten insanlar haline gelmelerini sağlamak, engellilerimize sahip çıkmak en önemli ödevlerimizdendir. Pandemi günlerinde engelli kardeşlerimizin bizim ilgi ve şefkatimize her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız. Mutlu şehir; engelli bireylerin engelsizce yaşadığı bir şehirdir” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Engelliliğin sadece kişiyi ve ailesini değil, toplumun her kademesini ilgilendirdiğini kaydeden Başkan Büyükakın, “Herkesin eşit olduğu, tüm hak ve hürriyetlerden yararlandığı bir toplum engelsiz bir toplumdur. Engelli bireylerini kendinden soyutlayan toplum ise engelli toplumdur. Unutmayalım asıl engel kafaların içindedir. Toplumda oluşabilecek önyargıları kaldırma görevi sadece engelli bireye değil, o toplumda yaşayan herkese düşmektedir” dedi.

Engelli vatandaşların çağdaş bir toplumda diğer bireylerle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için her alanda desteklenmeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, şöyle devam etti: ‘’Engellilerimizin geleceği ve kendi kendilerine yeter duruma gelebilmeleri için sosyal hayatın içinde olmaya ihtiyaçları var. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemiz tarafından engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapılmış, belediyemiz kadrolarında önemli ölçüde engelli istihdamı sağlanmıştır. Evde Bakım hizmetlerinden Engelsiz Taksiye, belediye otobüslerimizdeki engelli mekanizmalarından Engelsiz Yaşam Merkezimize kadar çok sayıda hizmetimizden binlerce hemşerimizin faydalanması sağlanmıştır.

Aracınızla giderken yolunuza bir engel çıkarsa, onu alıp yolun kenarına koyarsınız. İş hayatınızda karşınıza bir engel çıkarsa farklı bir çözüm yolu ararsınız. Hedefinize giden yolda düşünceleriniz size engelse, onları aklınızdan uzaklaştırırsınız…

Peki; evladınız, anneniz, babanız, kardeşiniz engelliyse, o zaman ne yaparsınız?

O zaman onlara daha sıkı sarılır, onları hiçbir zaman yalnız bırakmazsınız.

Biz de Kocaeli Büyükşehir olarak işte tam böyle yapıyoruz…

Şehrimizde yaşayan tüm engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında yanında oluyoruz, hayatı onlar için kolaylaştırıyoruz. Koronavirüs günlerinde bile uzaktan eğitimle ve danışmanlık hizmetimizle onları yalnız bırakmıyoruz.