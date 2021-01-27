Başkan Büyükakın, KOHAYDER’i Konuk Etti









Yetim kalan sokak hayvanları için de adım atılacak

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) Başkanı Gonca Çelik Ketenağ ve yönetimini makamında konuk etti. Görüşmede, sokak hayvanlarına dönük ortaya konan hizmetler için teşekkür eden Dernek Başkanı Ketenağ, Başkan Büyükakın’ın iki sokak köpeğinin sahiplenmesinin de toplumda büyük bir örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Sokaktaki canları korumak ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürme noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak önemli çalışmalar ortaya koyduklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Toplumsal bir sorumluluk noktasında ‘bir kap su bir kap mama’ anlayışını çok önemli buluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin birçok noktası olmak üzere, kırsal alanlardaki beslenme noktalarının yanı sıra sokak hayvanlarımızın sağlık sorunlarına kadar canlarımızla yakından ilgileniyoruz” dedi.

YENİ SORUMLULUK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği ile görüşmesinde “Ortak akılla sokak hayvanları için neler yapabiliriz” diyerek görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, “Sokaktaki canlarımız özelikle kar ve soğuk günlerde daha çok ilgiye ve beslenmeye ihtiyaç duyuyor. Ekiplerimiz bu konuda gayretli bir çalışma gösteriyorlar” ifadelerini sarf etti. Birliktelikte, sokak hayvanlarının beslenmesi için gerekli ekipman ve araçların temini ile gönüllü vatandaşlarla ortak çalışma yapılması talimatını ilgili daire başkanlığına veren Başkan Büyükakın, “Gönüllü derneklerimizle birlikte sokak hayvanları için çalışmaya ve sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

YETİM YAVRULARIN BAKIMI KONUSU ELE ALINDI

Görüşmede öne çıkan konular arasında Kocaeli’de bulunan beslenme noktalarındaki sokak köpekleri için bir gönüllülük projesi geliştirilerek sivil toplum ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışması yapılması oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kapsamda beslenme odaklarına ulaşım ve oradaki işlerine yardımcı olacak araç ile ekipman sağlaması için daha fazla adım atacaklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Gönüllü derneklerimizle tedavileri sonrası bakımları uzun sürecek hayvanlar başta olmak üzere yetim yavruların bakım ve beslemelerinin yapılacağı bir nokta oluşturacağız. Burada gönüllü hayvan severlerimizin bu bakımları yerine getirebilecekleri ortamı hazırlayacağız” diye konuştu.

















