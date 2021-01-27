GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın, KOHAYDER’i Konuk Etti

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ ve yönetimini makamında konuk eden Başkan Büyükakın, yetim kalan yavru sokak hayvanları için de adım atacaklarını söyledi.

Başkan Büyükakın, KOHAYDER'i Konuk Etti

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:29


Yetim kalan sokak hayvanları için de adım atılacak

 

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) Başkanı Gonca Çelik Ketenağ ve yönetimini makamında konuk etti. Görüşmede, sokak hayvanlarına dönük ortaya konan hizmetler için teşekkür eden Dernek Başkanı Ketenağ, Başkan Büyükakın’ın iki sokak köpeğinin sahiplenmesinin de toplumda büyük bir örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Sokaktaki canları korumak ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürme noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak önemli çalışmalar ortaya koyduklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Toplumsal bir sorumluluk noktasında ‘bir kap su bir kap mama’ anlayışını çok önemli buluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin birçok noktası olmak üzere, kırsal alanlardaki beslenme noktalarının yanı sıra sokak hayvanlarımızın sağlık sorunlarına kadar canlarımızla yakından ilgileniyoruz” dedi.

 

YENİ SORUMLULUK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği ile görüşmesinde “Ortak akılla sokak hayvanları için neler yapabiliriz” diyerek görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, “Sokaktaki canlarımız özelikle kar ve soğuk günlerde daha çok ilgiye ve beslenmeye ihtiyaç duyuyor. Ekiplerimiz bu konuda gayretli bir çalışma gösteriyorlar” ifadelerini sarf etti. Birliktelikte, sokak hayvanlarının beslenmesi için gerekli ekipman ve araçların temini ile gönüllü vatandaşlarla ortak çalışma yapılması talimatını ilgili daire başkanlığına veren Başkan Büyükakın, “Gönüllü derneklerimizle birlikte sokak hayvanları için çalışmaya ve sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

 

YETİM YAVRULARIN BAKIMI KONUSU ELE ALINDI

Görüşmede öne çıkan konular arasında Kocaeli’de bulunan beslenme noktalarındaki sokak köpekleri için bir gönüllülük projesi geliştirilerek sivil toplum ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışması yapılması oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kapsamda beslenme odaklarına ulaşım ve oradaki işlerine yardımcı olacak araç ile ekipman sağlaması için daha fazla adım atacaklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Gönüllü derneklerimizle tedavileri sonrası bakımları uzun sürecek hayvanlar başta olmak üzere yetim yavruların bakım ve beslemelerinin yapılacağı bir nokta oluşturacağız. Burada gönüllü hayvan severlerimizin bu bakımları yerine getirebilecekleri ortamı hazırlayacağız” diye konuştu.








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Kocaeli'de Özel Halk Midibüsü İle Taksi Çarpıştı: 3 Yaralı Kocaeli'de Özel Halk Midibüsü İle Taksi Çarpıştı:...
Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 253 Kişiye Para Cezası Verildi Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 253 Kişiye Para Cezası...
Tarihi Çeşmelere Sahip Çıkalım Tarihi Çeşmelere Sahip Çıkalım
23 Yıl Önce Çanakkale Şehitliğinin Hali 23 Yıl Önce Çanakkale Şehitliğinin Hali
Kız arkadaşını darp görüntüsünü sosyal medyada paylaşan şüpheliye adli kontrol Kız arkadaşını darp görüntüsünü sosyal medyada...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası:...
KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında...

Haberi Oku