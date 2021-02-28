Başkan Büyükakın: Üsküdar aciasında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz

1 Mart 1958’de Üsküdar Gemisi’nin İzmit Körfezi’nde batarak 392 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan olayın acısını hala yaşadıklarını hatırlatan Başkan Büyükakın, ölenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara baş sağlığı diledi. Başkan Büyükakın, “Bugün, Kocaeli tarihinde yaşanan bu büyük felaketin üzerinden tam 63 yıl geçti. Ama hacısı hala ik günkü gibi yüreğimizde duruyor. Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazalarından birisi olan Üsküdar Faciası’nda yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz.

Her zaman kalbimizde hissettiğimiz Üsküdar Vapuru yolcuları, bu kentin hafızasında ilelebet kalacaktır. Bu acıları Rabbim milletimize bir daha yaşatmasın” ifadesini kullandı.