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Başkan Büyükakın: Üsküdar aciasında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz

1 Mart Üsküdar Deniz Faciasının seneyi devriyesinde bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ’’Bundan tan 63 yıl önce yaşanan o elim vapur kazasında hayatını kaybeden hemşerilerimizin acısı hâlâ içimizde tazeliğini korumaktadır’’ dedi.

Başkan Büyükakın: Üsküdar aciasında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz

28 Şubat 2021 Pazar 17:02

 

1 Mart 1958’de Üsküdar Gemisi’nin İzmit Körfezi’nde batarak 392 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan olayın acısını hala yaşadıklarını hatırlatan Başkan Büyükakın, ölenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara baş sağlığı diledi. Başkan Büyükakın,  “Bugün, Kocaeli tarihinde yaşanan bu büyük felaketin üzerinden tam 63 yıl geçti. Ama hacısı hala ik günkü gibi yüreğimizde duruyor. Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazalarından birisi olan Üsküdar Faciası’nda yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz.

Her zaman kalbimizde hissettiğimiz Üsküdar Vapuru yolcuları, bu kentin hafızasında ilelebet kalacaktır. Bu acıları Rabbim milletimize bir daha yaşatmasın” ifadesini kullandı.







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