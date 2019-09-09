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Başkan Büyükakın’dan Kerbela Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 10 Muharrem Aşure Günü ve Kerbela olayının yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Büyükakın'dan Kerbela Mesajı

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:02

Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslâm âleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayında Müslümanlar oruç tutar, isteyenler aşure pişirerek dağıtır ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in (SAV) torunu Hazreti Hüseyin ile diğer şehitlerin yâd edilmesi gerçekleştirilir. Aşure günü ve de Kerbela’da yaşanan vahşetin 1339’uncu yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şunları ifade etti: “Bugün İslâm tarihinde önemli ve neticeleri günümüze kadar yansıyan bir olayı hep birlikte hatırlıyoruz

İnsanları ortak sevgilerde, ortak duygularda birleştiren kutsal bildiğimiz, mukaddesatına yürekten inandığımız günler vardır. Bunları en güzel şekilde idrak etmek, bizim inancımıza duyduğumuz saygının ifadesidir. Çünkü Hazreti Peygamberimizin bizlere emanetleri, Hz. Ali’nin, Hz. Fatma’nın, Hz. Hasan’ın, Hz. Hüseyin’in, Ehli Beyt’in muhabbet, adalet, kardeşlik mesajları, bizi bir birimize yakınlaştırır. Bizler Hayber fatihi Hz. Ali’nin cenklerini dinleyerek büyüdük. Kerbela’yı, insanlık tarihinin en büyük ibret vesikalarından biri olarak belledik. Bizlerin acısı bir, sevinci birdir… Bizler de bu ortak duygularla ebedî kardeşler olmaya devam edeceğiz. Bizler komşuyuz, arkadaşız, hemşehriyiz, kardeşiz. Bunu hiç kimse bozamaz. Çünkü aynı ağacın köklerinden beslenen dallarız…

Bizler İslâm kardeşliğinin, aynı kitaba, aynı peygambere inanmanın, Ali-ül Mürteza’nın ve Ehl-i Beyt’in peşinden gitmenin mutluluğunu doya doya yaşıyoruz. Bizi biz yapan, bir yapan, diri yapan ve iri yapan değerlerimizi öne çıkararak kardeşliğimizi pekiştiriyoruz… Ayrılığın değil birliğin, nefretin değil sevginin, kinin değil dostluğun, öfkenin değil sevincin harcını karıyoruz. Biz hepimiz, Türkiye’yiz diyoruz… Bu amaçla da hepinizin bildiği gibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardır, Sevgide Buluşalım Aşure Programlarımızla bir araya geliyoruz. Çünkü bizi birbirimize düşürmeye çalışan yıkıcılara karşı uyanık ve birlik içerisinde olmak zorundayız. Bugün İslâm dünyasının hali ortada, bir yandan biri vuruyor, bir yandan diğeri. Bu da yetmezmiş gibi Müslüman’ı Müslüman’a kırdırıyorlar. Birlikte rahmet, ayrılıkta felâket vardır, tefrikaya girmeyelim. Bir olalım, diri olalım, iri olalım. Kardeşliğimizin dünya durdukça devam etmesini niyaz ediyorum.”

 

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