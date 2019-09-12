Başkan Büyükakın’dan Sakarya Zaferi Mesajı

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 98’inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu zafer tarihimizde önemli bir dönüm noktası olmuştur dedi.

Birinci Dünya Savaşı neticesi Osmanlı Devleti’nin yenik sayılması nedeniyle Anadolu’yu işgale kalkan itilaf kuvvetlerine karşı kazanılan ve Kurtuluş Savaşı’nın kaderini belirleyen Sakarya Meydan Muharebesi’nin 98’inci yılı nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bir mesaj yayınladı.

Başkan Tahir Büyükakın mesajında, “22 Ağustos’ta başlayan ve 13 Eylül günü Kahraman Ordu’muzun kesin galibiyeti ile sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi; hem şartları, hem de sonuçları bakımından Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. 13 Eylül 1683’te Viyana bozgunu ile başlayan ve tam 238 yıl süren Batı karşısında geri çekilişimize nihayet bir ‘dur’ denilmiş ve muzaffer ordumuz dünya tarihine geçen en önemli meydan savaşlarından birisini kesin zafer ile neticelendirmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sakarya Melhame-i Kübrası’ olarak nitelendirdiği bu kanlı meydan savaşında Ankara’ya 50 km’den fazla yaklaşan Yunan orduları bozguna uğratılmış ve 30 Ağustos Büyük Zaferi’nin yolu açılmıştır. Atatürk’ün TBMM’de dile getirdiği ve dünya savaş literatürüne yeni bir anlayış olarak giren “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça, vatan terk olunamaz" sözü ile Sakarya Zaferi dünya tarihine geçmiştir.

Bu önemli ve anlamlı zaferin 98’inci yılında bütün gazi ve şehitlerimizi saygı ile yâd ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. 2023 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda devletimize ve milletimize muzafferiyetler ihsan etsin” dedi.