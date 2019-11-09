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Başkan Büyükgöz Gebzelilerin Mevlid Kandili'ni tebrik etti

Gebze Belediyesi tarafından İlyas Bey Camii'nde düzenlenen Mevlid Kandili Özel Programına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşerilerinin Mevlid Kandili'ni tebrik etti.

Başkan Büyükgöz Gebzelilerin Mevlid Kandili'ni tebrik etti

09 Kasım 2019 Cumartesi 10:31

Gebze Belediyesi tarafından İlyas Bey Camii'nde düzenlenen Mevlid Kandili Özel Programına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşerilerinin Mevlid Kandili'ni tebrik etti. Yatsı Namazı öncesi düzenlenen programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve Gebzeliler katıldı. Programda Gebzeliler Ahmet Bulut'un sohbetini dinledi. Sohbetin ardından Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Birincisi Mehmet Bilir Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.
KANDİLLERİNİ TEBRİK ETTİ
Yatsı Namazı sonrası camii cemaatiyle sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Mevlid Kandili'miz mübarek olsun. Allah yaptığımız ve yapacağımız ibadetlerimizi kabul etsin. Gecemiz hayırlara vesile olsun" dedi. Namaz sonrası cami cemaatine lokum ve kandil şekeri ikramında bulunuldu.



 
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