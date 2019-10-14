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Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler FSM Lisesi’nde bayrak törenine katıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler; Mustafa Paşa Mahallesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle birlikte bayrak törenine katıldı.

Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler FSM Lisesi'nde bayrak törenine katıldı

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:09

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte, her hafta pazartesi günü bir okulu ziyaret ederek bayrak törenine katılıyor. Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz bu hafta Mustafa Paşa Mahallesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle birlikte bayrak törenine katıldı. Okula gelişlerinde okul idarecileri ve öğretmenler tarafından karşılanan Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

BOL BOL KİTAP OKUYUN

Öğrencilere derslerin dışında da kendilerini geliştirmeleri öğünde bulunan Başkan Büyükgöz; gençlere bol bol kitap okumaları tavsiyesini de yineledi. Başkan Büyükgöz’ün ardından gençlere hitap eden Kaymakam Güler de öğrencilere derslerinde zihin açıklığı ve başarılar diledi. Konuşmaların ardından Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz öğrencileri sınıflarına uğurladı. Törenin ardından derslikleri de ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti. Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.  


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