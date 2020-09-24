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Başkan Büyükgöz’den Esnaflarla Çay Sohbetleri

Beylikbağı’nda taziye ziyareti yapan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, akşam çayına konuk olduğu bölge esnaflarıyla yapılan çalışmalar ve hizmetlere ilişkin istişarede bulundu

Başkan Büyükgöz'den Esnaflarla Çay Sohbetleri

24 Eylül 2020 Perşembe 11:40

 Başkan Büyükgöz’den esnaflarla çay sohbeti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen mahalle ve esnaf gezilerini aksatmıyor. Geçtiğimiz günlerde elim bir kazada hayatını kaybeden Niyazi Ak’ın Beylikbağı’nda ikamet eden ailesini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile birlikte ziyaret eden Başkan Büyükgöz,  acılı aile fertlerine taziyelerini bildirdi. Belediye meclis üyesi Cemil Kalyoncu’yu Beylikbağı’nda bulunan işyerinde AK Parti Gebze İlçe teşkilatı yöneticileriyle birlikte ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz daha sonra esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi. Bölge esnaflarıyla bir araya gelen Başkan Büyükgöz, akşam çayında esnafların ve vatandaşların taleplerini ve belediye çalışmalarına ilişkin önerilerini dinledi.   
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