Başkan Büyükgöz’den Esnaflarla Çay Sohbetleri Beylikbağı’nda taziye ziyareti yapan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, akşam çayına konuk olduğu bölge esnaflarıyla yapılan çalışmalar ve hizmetlere ilişkin istişarede bulundu

24 Eylül 2020 Perşembe 11:40