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Başkan Büyükgöz’ün Genç Konukları

Halk Gününde Gebzeli hemşerilerinin talep ve sorunlarına çözüm üreten Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün bu hafta genç konukları vardı. Öğrencileri dinleyen ve taleplerini alan Büyükgöz, “Sömestrde bol bol kitap okuyun zamanı dolu dolu kullanın” dedi.

Başkan Büyükgöz'ün Genç Konukları

23 Ocak 2020 Perşembe 11:08

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Halk Günleri’ne devam ediyor. Göreve geldiği günden itibaren makam ve gönül kapılarını ardına kadar Gebzeli hemşerilerine açan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, her hafta Çarşamba günleri düzenlenen Halk Gününde vatandaşların talep, isteklerini alıyor, sorunlarını dinliyor. Vatandaşların isteklerini tek tek dinleyen Başkan Büyükgöz, çözüm için ilgili birim müdürlerine anında talimat veriyor.

GENÇLER BOL BOL OKUYUN!

Bu hafta düzenlenen Halk Günü’ne katılan gençler ve öğrencilerle de yakından ilgilenen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Geleceğimizin teminatı olan siz değerli evlatlarımızı aydınlık yarınlara hazırlamak amacıyla destek projeleri hazırlıyoruz. Çağımız bilgi ve bilişim çağı. Okullarında eğitimlerine devam eden sizlerin gelişimine destek olacak sosyal ve eğitim projelerini hızla uygulamaya koyacağız. Sizlerden tek isteğimiz şu anda içinde bulunduğunuz sömestr tatilini en iyi şekilde değerlendirerek bol bol kitap okumanız. Zamanınızı dolu dolu geçirin” şeklindeki sözleriyle nasihatte bulundu. Başkan Büyükgöz’ü halk gününde ziyaret eden öğrenciler de, yeni oyun alanı ve park gibi istek ve önerilerini başkana ileterek teşekkür etti.   

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