Başkan Büyükgöz’ün Genç Konukları

GENÇLER BOL BOL OKUYUN!
Bu hafta düzenlenen Halk Günü’ne katılan gençler ve öğrencilerle de yakından ilgilenen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Geleceğimizin teminatı olan siz değerli evlatlarımızı aydınlık yarınlara hazırlamak amacıyla destek projeleri hazırlıyoruz. Çağımız bilgi ve bilişim çağı. Okullarında eğitimlerine devam eden sizlerin gelişimine destek olacak sosyal ve eğitim projelerini hızla uygulamaya koyacağız. Sizlerden tek isteğimiz şu anda içinde bulunduğunuz sömestr tatilini en iyi şekilde değerlendirerek bol bol kitap okumanız. Zamanınızı dolu dolu geçirin” şeklindeki sözleriyle nasihatte bulundu. Başkan Büyükgöz’ü halk gününde ziyaret eden öğrenciler de, yeni oyun alanı ve park gibi istek ve önerilerini başkana ileterek teşekkür etti.