Başkan Büyükgöz’ün Genç Konukları

Halk Gününde Gebzeli hemşerilerinin talep ve sorunlarına çözüm üreten Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün bu hafta genç konukları vardı. Öğrencileri dinleyen ve taleplerini alan Büyükgöz, “Sömestrde bol bol kitap okuyun zamanı dolu dolu kullanın” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Halk Günleri’ne devam ediyor. Göreve geldiği günden itibaren makam ve gönül kapılarını ardına kadar Gebzeli hemşerilerine açan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, her hafta Çarşamba günleri düzenlenen Halk Gününde vatandaşların talep, isteklerini alıyor, sorunlarını dinliyor. Vatandaşların isteklerini tek tek dinleyen Başkan Büyükgöz, çözüm için ilgili birim müdürlerine anında talimat veriyor.

GENÇLER BOL BOL OKUYUN!