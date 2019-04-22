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Başkan Çiftçi’den 23 Nisan Mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm çocukların bayramını kutladı.

Başkan Çiftçi'den 23 Nisan Mesajı

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:10

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıldönümünü, Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.” dedi.

Mesajında şu ifadelere yer veren başkan Çiftçi, “Çocuklarımıza armağan edilen bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktasıdır. Bugünün, değerli çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına ve gençlerine olan güvenini göstermesi açısından çok önemli olduğunu unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.” dedi.

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