Başkan Çiftçi’den 23 Nisan Mesajı

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıldönümünü, Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.” dedi.



Mesajında şu ifadelere yer veren başkan Çiftçi, “Çocuklarımıza armağan edilen bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktasıdır. Bugünün, değerli çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına ve gençlerine olan güvenini göstermesi açısından çok önemli olduğunu unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.” dedi.