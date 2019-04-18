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Başkan Çiftçi’den Berat Kandili Mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Çiftçi'den Berat Kandili Mesajı

18 Nisan 2019 Perşembe 17:29

“Berat Kandili, Allah’ın kullarını günahlarından beraat ettirdiği gecedir.” diyen başkan Çiftçi, “11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı’nın müjdecisi, af, mağfiret ve ilahi rahmete kavuşma vesilesi olan Berat Kandili’nde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını en yoğun şekilde yaşayacağız. Berat, sadece kötülükten uzaklaşmakla yetinmeyip iyiliğe yaklaşmak, iyiyi aramak, iyiyle olmaktır. Her türlü çirkinliği hayatından çıkaran mümin için Berat kandili, Allah'a dost olma, hakkın yanında yer alma ve hayra giden yolları arama gecesidir. Beratın en derin anlamı ise, bağışlanmadır. Berat gecesi, Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesidir. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Berat Kandili’ni en kalbi duygularımla tebrik eder, bu mübarek gecenin ülkemiz, milletimiz ve islam alemi için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ederim.” dedi.

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