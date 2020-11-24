Başkan Dönmez mesajında ‘’ Memleketimizin baştacı çok değerli öğretmenlerimiz, Türkiye’miz tarihin en zorlu günlerini yaşamaktadır. Binlerce öğretmenin atanamadığı, atanan öğretmenlerin ise maaşlarıyla ay sonunu zor getirdiği ülkemizde, çok iyi biliyoruz ki memleketi bu zor günlerden aydınlık yarınlara çıkartacak nesilleri yetiştirmek sizlerin elindedir. Modern çağda, adil bir düzenin olduğu yeniden büyük Türkiye’yi inşa edecek nesillerimiz sizlerin elinde şekillenecektir. Ülkemizi ve milletimizi ileriye taşıyacak, ahlak ve maneviyat öncelikli, dünyayı anlayan, hızla gelişen teknolojiye ayak uyduran ve üretken nesillerin yetiştirilmesinde sizlere büyük sorumluluklar düşmektedir.
BAŞKAN DÖNMEZ’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanı Aykan Dönmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Dönmez mesajında ‘’ Memleketimizin baştacı çok değerli öğretmenlerimiz, Türkiye’miz tarihin en zorlu günlerini yaşamaktadır. Binlerce öğretmenin atanamadığı, atanan öğretmenlerin ise maaşlarıyla ay sonunu zor getirdiği ülkemizde, çok iyi biliyoruz ki memleketi bu zor günlerden aydınlık yarınlara çıkartacak nesilleri yetiştirmek sizlerin elindedir. Modern çağda, adil bir düzenin olduğu yeniden büyük Türkiye’yi inşa edecek nesillerimiz sizlerin elinde şekillenecektir. Ülkemizi ve milletimizi ileriye taşıyacak, ahlak ve maneviyat öncelikli, dünyayı anlayan, hızla gelişen teknolojiye ayak uyduran ve üretken nesillerin yetiştirilmesinde sizlere büyük sorumluluklar düşmektedir.