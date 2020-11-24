BAŞKAN DÖNMEZ’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Başkan Dönmez mesajında ‘’ Memleketimizin baştacı çok değerli öğretmenlerimiz, Türkiye’miz tarihin en zorlu günlerini yaşamaktadır. Binlerce öğretmenin atanamadığı, atanan öğretmenlerin ise maaşlarıyla ay sonunu zor getirdiği ülkemizde, çok iyi biliyoruz ki memleketi bu zor günlerden aydınlık yarınlara çıkartacak nesilleri yetiştirmek sizlerin elindedir. Modern çağda, adil bir düzenin olduğu yeniden büyük Türkiye’yi inşa edecek nesillerimiz sizlerin elinde şekillenecektir. Ülkemizi ve milletimizi ileriye taşıyacak, ahlak ve maneviyat öncelikli, dünyayı anlayan, hızla gelişen teknolojiye ayak uyduran ve üretken nesillerin yetiştirilmesinde sizlere büyük sorumluluklar düşmektedir.

Eğitim sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerinde ki yerini de tayin eden stratejik bir değerdir. Bu sebepledir ki adil düzenin tesis edildiği bir Türkiye için sizler, iktidarın gücüne teslim olan değil, gerçek güç ve kudret sahibi Cenab-ı Allah’a teslim olup, hakkın hakim kılınması için çalışacak açık fikirli, hür nesilleri yetiştireceksiniz. Muhterem öğretmenlerimiz, pandemi dolayısıyla yıl sonuna kadar uzaktan eğitim sisteminin devreye alındığı 2020 senesinde, insanlığa saygıyı, ülke ve millete sevgiyi, toplumla dayanışma ve paylaşma duygusunu öğreten sizlerin değeri daha iyi anlaşılmıştır. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle buradan başta görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor, memleketin bekası için aziz görevlerini sürdüren çok kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.





