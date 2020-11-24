banner557
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN DÖNMEZ’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanı Aykan Dönmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

BAŞKAN DÖNMEZ'DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

24 Kasım 2020 Salı 17:49


Başkan Dönmez mesajında ‘’ Memleketimizin baştacı çok değerli öğretmenlerimiz, Türkiye’miz tarihin en zorlu günlerini yaşamaktadır. Binlerce öğretmenin atanamadığı, atanan öğretmenlerin ise maaşlarıyla ay sonunu zor getirdiği ülkemizde, çok iyi biliyoruz ki memleketi bu zor günlerden aydınlık yarınlara çıkartacak nesilleri yetiştirmek sizlerin elindedir. Modern çağda, adil bir düzenin olduğu yeniden büyük Türkiye’yi inşa edecek nesillerimiz sizlerin elinde şekillenecektir. Ülkemizi ve milletimizi ileriye taşıyacak, ahlak ve maneviyat öncelikli, dünyayı anlayan, hızla gelişen teknolojiye ayak uyduran ve üretken nesillerin yetiştirilmesinde sizlere büyük sorumluluklar düşmektedir.
Eğitim sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerinde ki yerini de tayin eden stratejik bir değerdir. Bu sebepledir ki adil düzenin tesis edildiği bir Türkiye için sizler, iktidarın gücüne teslim olan değil, gerçek güç ve kudret sahibi Cenab-ı Allah’a teslim olup, hakkın hakim kılınması için çalışacak açık fikirli, hür nesilleri yetiştireceksiniz. Muhterem öğretmenlerimiz, pandemi dolayısıyla yıl sonuna kadar uzaktan eğitim sisteminin devreye alındığı 2020 senesinde, insanlığa saygıyı, ülke ve millete sevgiyi, toplumla dayanışma ve paylaşma duygusunu öğreten sizlerin değeri daha iyi anlaşılmıştır. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle buradan başta görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor, memleketin bekası için aziz görevlerini sürdüren çok kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KADIN VE ÇOCUK SPOR MERKEZİ AÇILDI ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KADIN VE...
KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım ayı imalat sanayi...
Başkan Büyükgöz Öğretmenlerin Öğretmenler Gününü tebrik Etti Başkan Büyükgöz Öğretmenlerin Öğretmenler...
Büyükşehir’den Sağlık Neferlerine Bir Destek Daha Büyükşehir’den Sağlık Neferlerine Bir Destek...
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK ARAÇLA YEMEK DAĞITTI BAŞKAN MUZAFFER BIYIK ARAÇLA YEMEK DAĞITTI
Kadınlar Kocaeli'de Şiddete Karşı Pedal Çevirdi Kadınlar Kocaeli'de Şiddete Karşı Pedal Çevirdi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KADIN...
Aybüke öğretmenin adı Darıca’da yaşayacak .Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde...

Haberi Oku