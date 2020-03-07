Başkan, Kadınlar Gününü Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, tüm kadınların Dünya Çalışan Kadınlar Gününü kutlayarak, ‘’Kocaeli olarak en büyük hedefimiz, aileden iş dünyasına büyük emekleri olan kadınlarımızın mutlu olduğu bir kent oluşturmaktır’’ dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında kadının ülkenin geleceği için önemli bir potansiyel güç olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli’nde iş hayatında ve ailede kadınımızı güçlendirecek projelere imza atacağız” dedi. Başkan Büyükakın şöyle devam etti:

‘’Nasıl ki kuşlar tek kanatla uçamazsa, kadınla erkek kol kola olamazsa, bu memleketin hak ettiği yere gelme şansı yok. Bunun için kadınların hayatın içine çok güçlü bir şekilde katılması lazım. Her ilimizde üniversite var, kadınlarımızı kızlarımızı okuttuğumuz zaman toplumun her alanında kendine yer bulacaklar. Kadının üretime olan desteği her sektörde kendini göstermektedir. Bu çok kıymetli bir hazinedir. Kocaeli olarak bizim en büyük hedefimiz, aileden iş dünyasının her alanında büyük emekleri olan kadınlarımızın mutlu olduğu bir kent oluşturmaktır. ‘Kadın Dostu Kent Kocaeli’ ve ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ hedefimize aynı kararlılıkla sürdürüyoruz…

Kocaeli’nde KO-MEK aracılığıyla 202 bin kadınımız mesleki sertifika aldı ve bunlardan birçoğu kendi işlerini kurdu. Spor salonlarımızda antrenörlerimiz aracılığıyla 65 bin kadınımız çocuklarını okula bıraktıktan sonra spor yaptı, sağlık buldu. Doğumdan önce ve sonra Kocaeli’de 214.640 annemize süt desteği sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak bünyemizde 2.471 kadın çalışanımızı istihdam ediyoruz, üstelik bunların 199’u yönetici olarak görev yapıyor. Kocaeli’nde kadınlarımız Büyükşehir’e bağlı otobüslerden saat 22.00’den sonra durak haricinde istedikleri yerde inip, evlerine güvenle gidebiliyor…

Kadınlarımızın ekonomik yaşama katılımlarını desteklemek ve teşvik etmek hepimizin görevidir. Gelişen ve değişen ticari hayatta kadınların yeri çok önemlidir. Kadınlar; hem toplumun, hem ailenin temelidir. Eğer kadın mutluysa Kocaeli mutludur, Türkiye mutludur. Eğer kadın umut içindeyse, ülke o kadar umut içindedir. Kadınlarını dışlayan, ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemezler. Ne yazık ki ülkemizde şiddet ve kadın cinayetleri yaşanmaktadır. Bu toplumsal bir yaradır. Bu yarayı sarmak da hepimizin vazifesidir.’’