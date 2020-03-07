banner482
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan, Kadınlar Gününü Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, tüm kadınların Dünya Çalışan Kadınlar Gününü kutlayarak, ‘’Kocaeli olarak en büyük hedefimiz, aileden iş dünyasına büyük emekleri olan kadınlarımızın mutlu olduğu bir kent oluşturmaktır’’ dedi.

Başkan, Kadınlar Gününü Kutladı

07 Mart 2020 Cumartesi 10:35

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında kadının ülkenin geleceği için önemli bir potansiyel güç olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli’nde iş hayatında ve ailede kadınımızı güçlendirecek projelere imza atacağız” dedi. Başkan Büyükakın şöyle devam etti:

‘’Nasıl ki kuşlar tek kanatla uçamazsa, kadınla erkek kol kola olamazsa, bu memleketin hak ettiği yere gelme şansı yok. Bunun için kadınların hayatın içine çok güçlü bir şekilde katılması lazım. Her ilimizde üniversite var, kadınlarımızı kızlarımızı okuttuğumuz zaman toplumun her alanında kendine yer bulacaklar. Kadının üretime olan desteği her sektörde kendini göstermektedir. Bu çok kıymetli bir hazinedir. Kocaeli olarak bizim en büyük hedefimiz, aileden iş dünyasının her alanında büyük emekleri olan kadınlarımızın mutlu olduğu bir kent oluşturmaktır. ‘Kadın Dostu Kent Kocaeli’ ve ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ hedefimize aynı kararlılıkla sürdürüyoruz…

Kocaeli’nde KO-MEK aracılığıyla 202 bin kadınımız mesleki sertifika aldı ve bunlardan birçoğu kendi işlerini kurdu. Spor salonlarımızda antrenörlerimiz aracılığıyla 65 bin kadınımız çocuklarını okula bıraktıktan sonra spor yaptı, sağlık buldu. Doğumdan önce ve sonra Kocaeli’de 214.640 annemize süt desteği sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak bünyemizde 2.471 kadın çalışanımızı istihdam ediyoruz, üstelik bunların 199’u yönetici olarak görev yapıyor. Kocaeli’nde kadınlarımız Büyükşehir’e bağlı otobüslerden saat 22.00’den sonra durak haricinde istedikleri yerde inip, evlerine güvenle gidebiliyor…

Kadınlarımızın ekonomik yaşama katılımlarını desteklemek ve teşvik etmek hepimizin görevidir.  Gelişen ve değişen ticari hayatta kadınların yeri çok önemlidir. Kadınlar; hem toplumun, hem ailenin temelidir. Eğer kadın mutluysa Kocaeli mutludur, Türkiye mutludur. Eğer kadın umut içindeyse, ülke o kadar umut içindedir. Kadınlarını dışlayan, ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemezler. Ne yazık ki ülkemizde şiddet ve kadın cinayetleri yaşanmaktadır. Bu toplumsal bir yaradır. Bu yarayı sarmak da hepimizin vazifesidir.’’

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaGebzeBaşkanKocaeliçayıorva
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Bilim ve Teknoloji Haftası” eğlenceli etkinliklerle Kocaeli Bilim Merkezi’nde “Bilim ve Teknoloji Haftası” eğlenceli etkinliklerle...
Bizim için su, onlar için hayat Bizim için su, onlar için hayat
Vali Aksoy’dan şehit yakınlarına ziyaret Vali Aksoy’dan şehit yakınlarına ziyaret
Büyükgöz, Metroda İncelemelerde Bulundu Büyükgöz, Metroda İncelemelerde Bulundu
‘’Şehit askerlerimizin aileleri bu aziz millete ve bizlere emanettir’’ ‘’Şehit askerlerimizin aileleri bu aziz millete...
50 STK'den “Bahar Kalkanı Harekatı“na destek yürüyüşü 50 STK'den “Bahar Kalkanı Harekatı“na destek...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

“Bilim ve Teknoloji Haftası” eğlenceli...
Kocaeli Bilim Merkezi her yıl 8-14 Mart tarihleri arasında kutlanan, Bilim ve Teknoloji Haftası’na hazır....

Haberi Oku