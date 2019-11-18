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BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, KADINLARA MÜJDE VERDİ

Darıcalı kadınlar için çarşı kurulacak

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, KADINLARA MÜJDE VERDİ

18 Kasım 2019 Pazartesi 13:52

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Şehit Murat Tevlim Mahalle Konağı’nda dikiş nakış kursu alan ayan kursiyerlerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Darıcalı kadınlara müjde veren Başkan Bıyık, kadınların ürettikleri el emeklerini satıp para kazanacakları çarşı kurulacağını söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalı kadınlara yönelik el emeklerini satıp para kazanacakları ve aile ekonomilerine katkı sunabilecekleri bir çarşı kuracaklarını söyledi. Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Şehit Murat Tevlim Mahalle Konağı’nda dikiş nakış kursu alan bayan kursiyerlerle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadınların sorunlarını ve taleplerini de dinledi.

KADINLARA ÇARŞI MÜJDESİ

Mahalle konağında Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk ile birlikte kursiyerlerle sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, kurslar ve çalışmalar hakkında bilgiler aktardıktan sonra kadınlara el emeklerini satıp para kazanacakları çarşı müjdesi de verdi. Başkan Bıyık, “Mahallelerimizde bulunan Bilgi Evlerimizi kadınlarımıza açıyoruz. Kadınlara yönelik biçki dikiş nakış gibi el beceri kurslarını mahallelerde yaygınlaştıracağız. Gerek mahalle konaklarımızda gerekse de bilgi evlerimizde kadınların yapacakları el emekleri ürünleri satıp para kazanabilecekleri bir çarşı kuracağız. Bu çarşıda el emeği göz nuru eserlerini satıp para kazanacak kadınlar böylece aile ekonomilerinde de katkı sunabilecek” diye konuştu. Kursiyerler de ürettikleri eserleri satmak istediklerini belirterek Başkan Bıyık’a teşekkür ettiler.




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