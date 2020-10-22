Başkan Şayir, Ankara’dan müjdesiz dönmüyor!

Ankara ziyaretlerinde çeşitli Bakanlıklara yaptığı ziyaretler sonrası Dilovası’na önemli hizmetlerin gelmesi için mücadele eden Başkan Şayir, önceki gün AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ile gittiği Ankara’dan yine müjdeli haberlerle döndü.





ÜÇ ÖNEMLİ PROTOKOLE İMZA ATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun talimatlarıyla Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım üç önemli protokole imza attılar.



İHALELERİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK

Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı’nın bakım onarım ve yenilenmesi, seçim beyannamesinde yer alan Adnan Kahveci Parkı üstündeki alana Gençlik Merkezi yapılması ve Tavşancıl yarı olimpik havuzunun inşaası için protokole imza attılar. Yapılan protokolle ödemesi hazırlanan projelerin önümüzdeki haftalarda ihalelerinin gerçekleşeceği ve yakın bir zamanda da çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.



“ÜÇLÜ OLSUN, GÜÇLÜ OLSUN DEMİŞTİK”

Yapılan protokollerle ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, “Mart 2019 seçim beyannamemizde yer alan projelerimizin tek tek hayata geçmesinin gururunu yaşıyoruz. İlçemizin kalkınması için gerçekleştirdiğimiz Ankara’da Bakanlıklarımıza yaptığımız ziyaretlerde bu güne kadar hiç boş dönmedik. Seçim öncesi her zaman üçlü olsun, güçlü olsun dedik. Dilovası Belediyesi olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve hükümetimizin desteği ile ilçemiz istediği hizmetleri yavaş yavaş almaya başlıyor.



“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”