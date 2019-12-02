Başkan Şayir’den Dünya Engelliler Günü mesajı

En büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirten Başkan Şayir, Mesajında şu görüşlere yer verdi:

Dünya'ya gözümüzü açtığımız andan itibaren genetik olarak ya da yaşadığımız zaman zarfında bir kaza ya da bir hastalık sonucu bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerimizi kaybetmiş olabiliriz ya da kaybedebiliriz. Her insan bir engelli adayıdır.

Bu bilinle engelli kardeşlerimizin daha iyi şartlarda yaşamaları için normal bir hayat sürebilmeleri için öncelikle toplumsal duyarlılığın oluşturulması gerekmektedir. Engelli kardeşlerimiz ile ilgili sorunlar ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların yani hepimizin ortak sorunudur. Sağlık, rehabilitasyon, sosyal güvenlik, istihdam, spor ve eğitim alanlarındaki politikalar ile engelli kardeşlerimizin topluma başarılı bir şekilde entegre olmasını sağlayabiliriz. Dilovası belediyesi olarak bizimde olmazsa olmazımız engelli kardeşlerimizi daha iyi şartlarla buluşturmaktır. İmkânlarımız doğrultusunda engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına koşmanın mutluluğu ile maddi ve manevi destekte bulunuyoruz, bulunmaya da devam edeceğiz. Bu bizim asli görevimizdir. Engelli kardeşlerimiz için özel ve sivil toplum örgütlerini güçlendiriyoruz ve güçlendirmeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bir gün değil her gün kıymetinizi biliyoruz dedi.