GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Şayir’den Dünya Engelliler Günü mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şayir'den Dünya Engelliler Günü mesajı

02 Aralık 2019 Pazartesi 16:30

En büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirten Başkan Şayir, Mesajında şu görüşlere yer verdi:

Dünya'ya gözümüzü açtığımız andan itibaren genetik olarak ya da yaşadığımız zaman zarfında bir kaza ya da bir hastalık sonucu bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerimizi kaybetmiş olabiliriz ya da kaybedebiliriz. Her insan bir engelli adayıdır.

Bu bilinle engelli kardeşlerimizin daha iyi şartlarda yaşamaları için normal bir hayat sürebilmeleri için öncelikle toplumsal duyarlılığın oluşturulması gerekmektedir. Engelli kardeşlerimiz ile ilgili sorunlar ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların yani hepimizin ortak sorunudur. Sağlık, rehabilitasyon, sosyal güvenlik, istihdam, spor ve eğitim alanlarındaki politikalar ile engelli kardeşlerimizin topluma başarılı bir şekilde entegre olmasını sağlayabiliriz. Dilovası belediyesi olarak bizimde olmazsa olmazımız engelli kardeşlerimizi daha iyi şartlarla buluşturmaktır. İmkânlarımız doğrultusunda engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına koşmanın mutluluğu ile maddi ve manevi destekte bulunuyoruz, bulunmaya da devam edeceğiz. Bu bizim asli görevimizdir. Engelli kardeşlerimiz için özel ve sivil toplum örgütlerini güçlendiriyoruz ve güçlendirmeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bir gün değil her gün kıymetinizi biliyoruz dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Mustafa Ağırman Peygamberimizin annelerini anlattı Mustafa Ağırman Peygamberimizin annelerini anlattı
Darıca'da Asfalt Seferberliği Devam Ediyor Darıca'da Asfalt Seferberliği Devam Ediyor
Şehrin Tiyatrosu sanatseverlerle Kongre Merkezi’nde buluşacak Şehrin Tiyatrosu sanatseverlerle Kongre Merkezi’nde...
TEMİZ BİR ÇEVRE,SAĞLIKLI BİR YAŞAM TEMİZ BİR ÇEVRE,SAĞLIKLI BİR YAŞAM
Şehr-i Şiir,Öğretmenleri konuk etti. Şehr-i Şiir,Öğretmenleri konuk etti.
SEDAŞ ÇAĞRI MERKEZİ’NE ALTIN KULAKLIK ÖDÜLÜ SEDAŞ ÇAĞRI MERKEZİ’NE ALTIN KULAKLIK ÖDÜLÜ
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Mustafa Ağırman Peygamberimizin annelerini...
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Mustafa Ağırman “Peygamberimizin Hayatı,...

Haberi Oku