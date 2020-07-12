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Başkan Şayir’den minik Elif’e anlamlı hediye

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in hafta sonu yaşadığı diyalog görenleri tebessüm ettirdi.

Başkan Şayir'den minik Elif'e anlamlı hediye

12 Temmuz 2020 Pazar 13:15

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, normalleşme süreci ile birlikte başlayan düğün dernek cemiyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Gerek sivil hayatında, gerekse belediye başkanlığı sürecinde oldukça önem verdiği cemiyet organizasyonlarını kaçırmamaya çalışan Başkan Şayir’in, önceki gün katıldığı düğünde yaşadığı diyalog görenleri tebessüm ettirdi.

BAŞKAN ŞAYİR’İN MİNİK ELİF İLE TEBESSÜM ETTİREN DİYALOĞU

Başkan Şayir’in düğün merasimi için gittiği salonunda minik Elif Şüheda ile yaşadığı diyalog hem tebessüm ettirdi, hemde mutlu etti.

Vatandaşları selamlamak için masaları tek tek dolaşan Başkan Şayir’e salonda bulunan Elif Şüheda “Türk Bayraklı rozetin çok güzelmiş Hamza amca” dedi.

Bunun üzerine rozetini hediye etmek için çıkartan Başkan Şayir’e minik Elif’in “Sen Başkansın Hamza amca, sana daha çok yakışır' demesi çevredekileri tebessüm ettirdi.

Başkan Şayir, kendisine sarılan minik Elif’e teşekkür ederek, makamına davet etti.


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