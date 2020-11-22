Başkan Şayir’den SİT alanları müjdesi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası’nın önemli sorunlarından biri olan SİT alanlarının kaldırılması konusunda beklenen müjdeyi verdi.

Başkan Şayir, Tavşancıl’da 1100 dönümün SİT alanından çıkartıldığını ve 1600 bağımsız parselin yer aldığı alanda vatandaşların mağduriyetinin giderildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Hamza Şayir’in göreve gelir gelmez Çevre Şehircilik Bakanlığı ile sürdürdüğü diyaloglarla Tavşancıl Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 1100 dönümün SİT alanından çıkartılması ile 1600 bağımsız parsel sahibinin mağduriyeti giderilmiş oldu.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, Dilovası’nda Tavşancıl doğusu ve Tavşancıl kuzeyi doğal sit alanının da "Nitelikli doğal koruma alanı" ve "Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillendiğini belirtti.

BAŞKAN ŞAYİR’İN ÇABASI SONUÇ VERDİ

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “seçim beyannamemizde yer alan SİT alanlarının kaldırılması konusunda birçok kez ziyaret ettiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman’dan müjdeli haberi aldık.

Bugün itibari ile Resmi Gazete’de yayınlanan karar doğrultusunda Tavşancıl Mahallemiz çevresinde yaklaşık 1100 dönümlük alan üzerinde bulunan 1600 bağımsız parselin sahiplerinin arazileri SİT alanı statüsünden kurtulmuş oldu.

Bu alanlarımızın SİT alanından çıkartılması ile burada arazisi bulunan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi ile birlikte ilçemizde konut ve toplu konut projelerinin yoğunlaşması sağlanmış olacaktır. İlçemize hayırlı olsun” dedi.