Başkanlardan 16 ocak mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Büyükakın, basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.

Başkan Büyükakın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923’te İzmit’te dönemin önde gelen basın mensuplarıyla düzenlediği basın toplantısının ülkemiz ve demokrasimiz için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Başkan Büyükakın, ‘’Gazetecilik; demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Tarafsız ve ilkeli basın ise toplumun haber alma özgürlüğünün vazgeçilmezidir. 16 Ocak tarihi özellikle Kocaeli basını ve şehrimiz için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu tarih Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün basına verdiği önemi ve değeri bir kez daha göstermektedir. Bu tarih Kocaeli basını için onur günüdür. Gece gündüz demeden halkımızı bilgilendirmek için özveriyle çalışan tüm gazetecilerimizin 16 Ocak Basın Onur Günü’nü tebrik ediyorum’’ dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise yayınladığı mesajda “Basın tarihine Basın Onur Günü olarak kaydedilen toplantının önemi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün halka doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılık yapmakla mükellef olan basın mensuplarına kuracağı Cumhuriyetin tanıtımı görevini vermesidir. Gazi Mustafa Kemal’in bu görevlendirmeyi ilimizde yapması Kocaeli’yi basın tarihimizde önemli bir il konumuna yükseltmiştir. Habercilikte toplum yararını ön planda tutarak, her türlü zor koşulda tarafsız, ilkeli, doğru yayıncılık yapan basın emekçilerinin onur ve gurur günlerini en kalbi duygularımla kutlarım.” İfadelerine yer verdi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 16 Ocak Basın Onur günü münasebetiyle yayınladığı mesajda “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 97 yıl önce 16 Ocak 1923 yılında Cumhuriyeti ilan etmek için ilimizde basın mensuplarıyla buluştuğu toplantının yıl dönümüdür. Devlet ile milletimiz arasında köprü görevi üstlenen basınımız, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli bir yere sahiptir. İlimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarı ile yerine getiren basınımızın tüm görevlilerine teşekkür ediyor, bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve edebiyata intikal etmiş tüm basın mensuplarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm basın mensubu arkadaşlarımın 16 Ocak Basın Onur günü tebrik ediyorum” dedi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde Türk Edebiyatının ileri gelen yazar, aydın ve gazetecileri ile İzmit Kasr-ı Hümayun’da bir araya gelerek, toplantı gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Çiftçi mesajında, tarihi toplantıda Kurtuluş Savaşı’nın değerlendirildiğini, 29 Ekim 1923’de ilan edilecek olan Türkiye Cumhuriyeti’nin halka ve dünyaya anlatılmasının hedeflendiğini ve İzmit’teki bu toplantıdan dokuz ay sonra ise Türkiye Cumhuriyeti ilan edildiğini söyledi.

Başkan Çiftçi, ”Ülke yönetimi ile milletimizin arasında köprü vazifesi gören basınımız, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmektedir. Bu onurlu görevi üstlenen ve başarı ile yürüten basınımızın tüm temsilcilerinin 16 Ocak Basın Onur Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.