Belgeselci İsmail Kahraman dan DSİ Genel Müdürlüğü’ne Dilovası Teşekkürü

Dil deresi ve Dilovası sadece Kocaeli için değil Türkiye için çok önemli Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları bir çok organize sanayi bölgesi sahildeki limanlar enerji çevrim santralleri ile Türkiye ekonomisinin bel kemiği bir bölge

Gazeteci ve belgeselci olarak Dilovası’nın 40 yıllık canlı şahidi biri olarak geçmiş de Dilovası’nda yaşanan olayları geleceğe aktarmaya çalışmaktayım.

Dilovası’n da bir çok olay yaşandı Deprem felaketi ve yangınlar dolayısı ile Dilovası etkilendi son yaşanan sel felaketi Dil deresini yeniden gündeme getirdi. Eski bakan Veysel Eroğlu’nun açıklamalarını kamuoyunda paylaşmıştık. Bakan Eroğlu adeta yaşananlara İsyan ediyordu

Geçmişte Dil deresinde büyük sel felaketleri yaşandı. Son sel baskını dolayısı ile Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze’de yazdığımız makale ile bu gerçeği gündeme getirmiştik. Konuyla ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürü Sayın Kaya Yıldız beyden yazılı bir açıklama yapıldı. Kaya beye Kocaeli kamuoyu adına teşekkür ediyor, önce makalemi sizlerle paylaşıyor, ardında DSİ tarafından yapılan açıklamayı sizlerin bilgisine sunuyorum.

https://www.gazetegebze.com.tr/orman-bakani-pakdemirliye-dilovasi-mektubu-makale,1288.html

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamanın tam metni;

DSİ Tarafından Yapılan açıklama basın da geniş şekil de yer aldı

TAŞKIN RİSKİNİ AZALTMAYA DEVAM ETTİĞİ

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kurumun Kocaeli'de yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin yarı kurak iklim kuşağında yer alan ve kullanılabilir su miktarı açısından bakıldığında su stresi altında olan bir ülke olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tablonun su kaynaklarının rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kıldığı ifade edildi. Açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün bu anlayış çerçevesinde tarım, endüstri, enerji ve hizmet sektörlerinde büyük önem taşıdığı, gerek gıda güvenliğinin temini gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması hususlarında önemli bir işlev gördüğü vurgulanarak, bu yatırımların aynı zamanda sel gibi afetlere karşı da vatandaşların can ve mal emniyetini sağladığı belirtildi.

"DİLDERESİ ISLAHINDA YÜZDE 97 GERÇEKLEŞME SAĞLANDI"

Dere ıslahları ile tarım alanları ve yerleşim yerlerinin taşkınlardan korunduğu anlatılan açıklamada, "Yaptığımız çalışmalar, aynı zamanda şehir merkezlerine, ilçelere de ayrı bir güzellik katıyor. Son yıllarda dere ıslahlarında estetiği, emniyeti ve ekonomiyi ön plana çıkaran dere ıslahlarını hayata geçiriyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün kurulmasından sonra bugüne kadar yaşanmış ve yaşanması muhtemel taşkınlar dikkate alınarak, Dilderesi'nin mansap kısmında DSİ tarafından ıslah çalışması yapıldığını bildirdi. İş kapsamında yüzde 97 oranında gerçekleşme sağlandığını aktaran Yıldız, "Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'ne zarar verilmeden gerekli ıslah çalışmaları bitirilme noktasına gelmiştir. Dere yatağında yapılacak rusubat temizliği sonrasında projemiz tamamlanarak hizmete açılacaktır. Dilovası Dilderesi ıslahı kapsamında yapılan tesisler ile geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda oluşabilecek taşkın riski ortadan kaldırıldı ve olası can ve mal kaybı önlendi." ifadelerini kullandı.





Gazete Gebze’de Dil Deresi ile ilgili yer alan haber metni;

Eski Bakan isyan etmişti! O çalışmada sona gelindi…

Tarım ve Orman eski Bakanı Veysel Eroğlu’nun iki yıl önce Kocaeli’ye düzenlediği ziyarette gündeme getirdiği Dilderesi ıslah çalışmasın sona gelindi. Tarım ve Orman eski Bakanı Veysel Eroğlu’nun bakanlığı döneminde gündeme gelen Dilovası Dilderesi Islah çalışmasında sona yaklaşıldı. İki yıl önce Bakan Eroğlu, Kocaeli Valiliği’ne düzenlediği bir ziyarette dere yatağındaki fabrika tesislerine tepki göstermiş, “Yüzde 90’ı bitti. Bazı fabrikalar halen şey yapmıyor. Genel müdürüme talimat verdim. Fabrikalar dere yatağındaki veya kenarındaki imalatlarını kaldırmazlarsa kırıp, geçip, gerekli cezayı verin diye talimat verdim. Yeter artık kardeşim. Hem işgal ediyorsun, hem kaldırmıyorsun. Bakın kesin talimat verdim. Fabrika sahiplerine duyuruyorum. Parçalayıp geçeceğiz. Bütün zarar ziyan kendilerine ait olacak. Kusura bakmayın. Biz onların keyiflerini bekleyemeyiz. Zamanla yarışıyoruz. Bir taşkın geldiği zaman n’olur” demişti.

SEL İLE BİRLİKTE YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Dilovası D-100 karayolunda yaşanan ve trafiği olumsuz yönde etkileyen sel baskınıyla birlikte gözler yeniden ıslah çalışmasına çevrilmişti. Geçmiş tarihlerde birçok sel olayının yaşandığı Dilovası’na yapılan önemli çalışmayla ilgili DSİ Genel Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı.