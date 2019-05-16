Bem Bir Sen'den Açıklama

"Dilovası Belediyesinde son günlerde yerel medyada, 50 kadar Bem Bir Sen(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) üyesi adına açıklama yapan İş yeri temsilcisi Sayın Muzaffer AYDEMİR’ in kamuoyuna yansıttıklarının gerçekleri ifade etmediğini belirtmek isteriz. 31 Mart yerel seçimleri sonunda sendikamıza iletilen konu hakkında, Dilovası Belediye Başkanı Sayın Hamza ŞAYİR’ le 3 Nisan 2019 tarihinde görüşme yapılmıştır. Askıya alınan sosyal denge sözleşmesi ödemelerinin üyelerimizi mağdur ettiği konusu aktarılarak, Ödemelerin sözleşme bitiş tarihi Aralık ayına kadar devam etmesi gerektiği konusunda taleplerimizi Sayın Hamza ŞAYİR ‘e ilettik. Yasal sınırlar içerisinde sosyal denge sözleşmesi yapma niyet beyanı veren Sayın Hamza ŞAYİR ‘le 15 gün sonra konunun müzakere edilmesi noktasında anlaşarak makamından ayrıldık. Üyelerimiz, Belediye Başkanına hayırlı olsun ziyaretlerinin oluşturduğu yoğunluk sebebiyle 15 gün sonrası tekrar müzakere edileceği konusunda işyeri temsilcisi vasıtasıyla bilgilendirildi. 15 gün sonra yapılan görüşme ve çalışmalar neticesinde Dilovası Belediye Başkanı Sayın Hamza ŞAYİR tarafından verilecek son miktarın yasal tavan üzerinden veya Büyükşehir Belediyesinde uygulanan ücret miktarı üzerinden ödeyeceği niyetini göstermiştir. Sendika Yönetimimiz durumu işyeri temsilcisi Muzaffer AYDEMİR ve çalışanları ile paylaşarak, kabul etme, müzakere etme veya yargı yolunu seçme seçeneklerinin masada olduğunu söylemiştir. Üyelerimizin bu konuyu değerlendirmesini ve kararın Sendikamıza bildirilmesini beklemeye başlamıştır.

Dilovası Belediyesi ile Sendikamız arasında yapılan sözleşme 2010 yılına ait sözleşmedir. Uzatma ve ek protokollerle bugüne kadar gelmiştir.4688 sayılı kanunun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Yasanın sosyal denge sözleşmelerinin taban ve tavan ücret uygulamalarında verdiği hüküm bellidir. Dilovası Belediyesinde imzalanan sosyal denge sözleşmesinin, memur çalışanın maaşına aylık ortalama (diğer sosyal haklarla bayram ikramiyesi, eğitim ücreti vb.) hatırı sayılır ek gelir getirdiğini belirtmek isteriz. Bu sözleşmenin hükümleri 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermektedir. Dilovası Belediye Başkanı Sayın Hamza ŞAYİR Belediyenin gelir gider durumu, ekonomik durum gibi sebepleri gerekçe göstererek anlaşmanın güncellenmesini ödeme tutarının yasal tavan fiyat uygulaması olmasını, bugünden sonra gelecek yıllarda imzalanacak sözleşme uygulamasının bu şekilde olmasını talep etmiştir. Bugüne kadar Prensip olarak sendikamız hiçbir belediye başkanımızın vermeyi taahhüt edeceği ücret limitlerinin çok yüksek olduğunu beyan etme ve savunma gibi bir garabeti, ucubeliği göstermemiş, üyelerimizin menfaatini kısıtlama yoluna gitmemiştir. Belediye başkanlarımızı bu konuda Tavan- taban uygulamasını göz ardı ederek sözleşme imzalamaya ikna eden sendikamız, üyelerinin menfaatine ters hareket etmemiş, kazanımlarının yüksek olmasını isteme anlamında adımlar atmıştır.

2010 yılından beri Dilovası Belediyesi’nde üyelerinin kazanımlarının en üst seviyede olmasını sağlayan Bem Bir Sen’dir. Bugüne kadar başarılı sendika olarak görülürken, Muzaffer AYDEMİR’in, ‘’üyelerinin haklarının sendika yönetimi tarafından savunulmadığı ‘’noktasına getiren açıklamaları sendikamızda soru işaretlerine, hayal kırıklığına sebebiyet vermiştir. Sürecin bizzat içinde Sendika yönetimiyle bulunan işyeri temsilcisi Muzaffer AYDEMİR’İN hangi akla ve mantığa hizmet ettiği belirsizdir. Bu konudaki tavrının üyelerimize ne kazandıracağı, kendisinin neyi amaçladığı konusunda ise tutarsızdır.

Sosyal denge sözleşmesinin hükümleri noktasında üyelerimizin istekleri Belediye Başkanından talep edilmiştir. Sendikamız üyelerimize, Belediye yönetimiyle yaşanacak her türlü anlaşma veya ihtilaf konusunda yasa, mevzuat ve sözleşme hükümleri gereği atılacak adımın ne olacağı konusunda bilgilendirme yapmıştır. Sendikamız yargı yolunun tercih edilmesi veya müzakere edilip anlaşma zeminin bulunması ile ilgili üyelerimizin kararını beklemeye geçmiştir. Konunun İşyeri temsilcisi Muzaffer AYDEMİR’İN iddia ettiği gibi Sendika yönetiminin ilgilenmediği, konuyla alakalı mücadele verilmediği beyanı doğru değildir. Muzaffer AYDEMİR Üyelerimizi etik dışı davranıp yanlış bilgilendirmekte, yönlendirmektedir. Şu anda Dilovası Belediyesindeki üyelerimizden herhangi bir istifa söz konusu olmamıştır. Bem Bir Sen Kocaeli Şubesi Üyelerinin hak ve hukukunu sonuna kadar gözeterek hareket eden, gücünü üyesinin dayanışma ve birlikteliğinden alan bir sendikadır.15 senedir Kocaeli de yerel yönetimlerde yetkili sendika olarak elde ettiği kazanımlar ortadadır. Bu konudaki uygulama ve faaliyetlerimizi kamuoyunun takdirine sunarız

Yönetim Kurulu Adına

Bem Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı

Sadican AYGEN"