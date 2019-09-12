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Bilgievleri kayıtlarına yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi Bilgievlerin ilk gün 5 bin kişi kayıt yaptı.

Bilgievleri kayıtlarına yoğun ilgi

12 Eylül 2019 Perşembe 12:25

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak ilk ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz hizmet veren Bilgievleri, yıllardır sergilediği eğitim kalitesi ile vatandaşların çocukları için öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Kocaeli genelinde 11 ilçedeki 17 Bilgievi’nde 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için kayıtlar alınmaya başladı. Çocuklarını Bilgievlerine kayıt ettirmek isteyen veliler, Bilgievi önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Bilgievleri’nde kayıt dönemi yıl boyunca devam edecek.

 

ÜCRETSİZ, KALİTELİ EĞİTİM

Büyükşehir’in en önemli projelerinden olan Bilgievleri’nde yeni eğitim dönemi için kayıtlar başladı. Çocuklarının Bilgievleri’nde değerler eğitimi temelli eğitim almasını isteyen çok sayıda aile de, önceki gün sabah saatlerinden itibaren, ikamet ettikleri yerdeki en yakın Bilgievlerine başvuru için adeta akın etti.

 

KAYITLAR İNTENET ÜZERİNDEN ONLİNE YAPILABİLİYOR

Bilgievlerine kayıtlı olan öğrencilerin ders ve kulüp kaydı için başvuru yapması yeterli olacak. Bu yıl ilk kez Bilgievlerine kayıt yaptıracak olan öğrenciler velileri ile birlikte T.C kimlik numaraları ile ikamet adreslerine en yakın Bilgievine gelerek kayıt yaptırabilecek. Ayrıca www.kılavuzgenclik.com adresi üzerinden online bir şekilde kayıtlar alınıyor. Bilgievleri’nde yeni eğitim ve öğretim dönemi 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

 

İLK GÜN 5 BİN KAYIT

Bilgievlerinde ilk gün kayıtları yoğun bir şekilde devam ediyor. 10 Eylül Salı günü saat 10.00’da başlayan kayıtlarda ilk günde 5 bin kayıt alındı. Velileri ile beraber kayıt için gelen öğrencilere kayıtlar sırasında Bilgievi eğitmenleri tarafından vatandaşlara Bilgievlerindeki eğitim sistemi hakkında bilgi aktarıldı.

 

FAYDALI ETKİNLİKLER

Bilgievleri; değerler eğitimi, Rehberlik Hizmetleri, Bilgi Destek Programları, Sosyal Hizmetler, Bilişim Hizmetleri, Aile Hizmetleri, Kulüp ve Atölye Hizmetleri, Çocuk Kutüphanleri, Yarışmalar, Okul Bilgievi İşbirliği, Kamp ve Spor Faaliyetleri etkinlikleri düzenleyerek, öğrencilere farklı eğitim ortamları sunmayı hedefliyor. Sunulan farklı alanlar sayesinde öğrencilerin erken yaşlarda yetenekleri keşfediliyor. Bilgievleri, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ile uyumlu şekilde öğrencilere yenilikçi ve fırsatçı eğitim sunmaya devam edecek.

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