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Bilişim Vadisi’ne hat 490 ile ulaşım

Büyükşehir Belediyesi, inovasyon ve Ar-Ge’nin merkezi olarak gösterilen Bilişim Vadisi’ne ulaşımı sağlayacak hat 490’ı vatandaşların hizmetine sundu.

Bilişim Vadisi'ne hat 490 ile ulaşım

13 Eylül 2019 Cuma 10:29

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, inovasyon ve Ar-Ge’nin merkezi olarak gösterilen ‘Milli Teknoloji’ hamlesinin bilişim ayağı olan Bilişim Vadisi’ne ulaşımı sağlayacak hat 490’ı vatandaşların hizmetine sundu. Bilişim Vadisi – Gebze Teknik Üniversitesi istikametinde giden 490 numaralı hat, günde 6 sefer gerçekleştiriyor. İnovasyon ve Ar-Ge’nin yeni adresi olan ‘Bilişim Vadisine’ gidecek hat 490, 9 Eylül 2019 Pazartesi gününden itibaren Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından seferlerine başladı.

 

2 NOKTAYI BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Gebze Teknik Üniversitesi ile Bilişim Vadisi arasında seferlerini gerçekleştiren 490 numaralı otobüsler, girişimcilerin hizmetine sunuldu. Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiren çalışanlar tarafından sıklıkla kullanılması beklenen otobüsler, iki nokta arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Tek otobüsle aktarmasız olarak gidilen ‘Bilişim Vadisi’ne ilk seferlerden itibaren gösterilen ilginin büyük olduğu aktarıldı.

 

GÜNDE 6 SEFER GERÇEKLEŞTİRİYOR

Ayrıca Gebze Marmaray İstasyonu’na da vatandaşları ulaştıran otobüs, birçok önemli lokasyonu birbirine bağlıyor. Günde 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 sefer gerçekleştirecek otobüsler vatandaşlardan tarafından kullanılmaya başlandı. Bilişim Vadisi’ne gidecek araçlar Gebze Teknik Üniversitesi’nden 06.45, 11.10 ve 16.10’da hareket ediyor. Bilişim Vadisi’nden kalkan otobüslerin saati ise 07.50, 12.20 ve 17.20 olarak belirlendi.

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