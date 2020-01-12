GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Binali Yıldırım AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirecek kadroların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadroları olacağını söyledi.

Binali Yıldırım AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti

12 Ocak 2020 Pazar 16:03

Partisinin Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin örnek bir teşkilat olduğunu belirtti.  Kentin aynı İstanbul gibi Türkiye'nin özeti olduğunu dile getiren Yıldırım, burada memleketin her köşesinden insanın yaşadığını anlattı. 

Yıldırım, Kocaeli'nin hem siyasetteki hem de ekonomideki rolü ve öneminin artarak devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bakıyoruz, Türkiye'de yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi. Bunlar olağan şeyler, seçim arkasından yadırganacak bir durum değil. Şunu herkes bilsin ki bu ülkenin AK Parti kadrolarına ihtiyacı bugün dünden daha fazla. Ülkeyi, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ni taşıyacak, 100 yıllık çınarı daha da güçlendirecek kadrolar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yine AK Parti kadroları olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." 

Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Yıldırım'a çini işlemeli hediye takdim etti.  Yıldırım, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesine de ziyarette bulundu. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Ak PartiKocaeliBinali Yıldırım
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tarhan'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı Tarhan'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Şayir’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı Başkan Şayir’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler...
Çiftçi ’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Çiftçi ’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Büyükakın, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı Büyükakın, Çalışan Gazeteciler Günü’nü...
Başkan Bıyık’tan 10 Ocak mesajı Başkan Bıyık’tan 10 Ocak mesajı
Başkan Büyükgöz’ün 10 Ocak Mesajı Başkan Büyükgöz’ün 10 Ocak Mesajı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Tarhan'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı dolayısı ile bir mesaj yayımladı

Haberi Oku