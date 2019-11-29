Bu Merkez, Bölgenin Sosyal İhtiyaçlarını Karşılayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi Uzuntarla’da inşaatına başladığı kültür merkezi için çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Kültür merkezi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılırken içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak. Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkân verecek olan kültür merkezinin kaba inşaatı geçtiğimiz aylarda bitmişti şimdi ise dış cephesi ve iç kısımlarının çalışmaları hızla tamamlanıyor.

TESİSAT ALT MONTAJLARI TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek projeler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan kültür merkezlerinden biri de Kartepe’ye kazandırılıyor. Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkiinde 1488,6 metre karelik alana yapılan kültür merkezinin tüm iç mahallerinde kaba alçı sıva imalat işleri başladı. Yapının dış cephesinde tuğla kaplama imalatlarına da devam eden Büyükşehir ekipleri, düğün salonu olarak kullanılacak bölümünün havalandırma cihazların ve kanalların montajlarını hızla bitirmek için çalışıyor. Çevre imalatları kapsamında taş duvarların yapımına da başlayacak ekipler, salon içinde tesviye sapı ve diğer mahallerde sap atılması için tesisat alt montajlarını tamamladı.

TOPLAM ALANI 1488 METREKARE

Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis, bay bayan WC’ler yer alacak. Yapının içerisinde spor salonu ve muhtarlık birimi de olacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve WC’ler bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.













