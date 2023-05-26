Büyük Gebze’nin En Son Kaymakamı, Kahraman’a Anlattı

Milli Eğitim hizmetlerine verdiği önem ve destekle tanınan eski Gebze Kaymakamı Mehmet Emin Avcı, İsmail Kahraman’ın gerçekleştirdiği canlı yayına katılarak Gebze’nin eğitim tarihi ve Kaymakamlık dönemi hatıralarını anlattı. Buraya tayin olup geldikten sonra buradaki en büyük sorunlardan birtanesinin eğitim sorunu olduğunu öğrendim diyen Avcı, Vakıf okullarının yanı sıra daha birçok okul yaptıklarının da altını çizdi. Benim en çok önem verdiğim eğitim konusuydu diyerek konuşmasına devam eden Avcı yapmış olduğu açıklamalarda şunları söyledi: “Görev yaptığımız yerde layıkıyla Kaymakamlık yapmaya çalıştık. Çok güzel işler yaptık. Ben bütün Gebze’nin son Kaymakamıyım.2008 Mayıs ayında Büyükşehir’in yasası çıkınca Gebze Büyükşehir oldu. O zamanda Darıca, Dilovası, Çayırova, Gebze bir bütündü. Şöyle söyleyebilirim Kocaeli’nin 6 tane ilçesi vardı 5 ilçenin toplamı Gebze kadar etmiyordu. Gebze’nin merkez nüfusu il nüfusundan da çoktu…Biz Gebze’nin çok ekmeğini yedik çok dostlarımız oldu burada çok güzel günlerimiz oldu.” Diyerek konuşmasını sonlandıran Avcı’ya Kahraman anı olarak Vakıflar Haftası dolayısıyla kitap hediyesinde bulundu ve yapmış oldukları sohbetten dolayı da teşekkürlerini iletti.
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