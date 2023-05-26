Büyük Gebze’nin En Son Kaymakamı, Kahraman’a Anlattı Gebze’de 2003 ve 2008 yılları arasında Kaymakamlık görevi yapan ve aynı zamanda Gebze’de ikamet eden Mehmet Emin Avcı, Gazetemizin kurucusu, Araştırmacı Gazeteci, Yazar ve Belgeselci İsmail Kahraman’ın sahibi olduğu Gebze Gazetesi canlı yayınına konuk oldu.

26 Mayıs 2023 Cuma 11:46