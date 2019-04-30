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Büyükakın, Pakdil ile Bir Araya Geldi

Başkan Büyükakın, bu yıl 11. kez kapılarını açan kitap fuarında Yedi Güzel Adam’ın yaşayan efsane isimlerinden Nuri Pakdil’i standında ziyaret etti.

Büyükakın, Pakdil ile Bir Araya Geldi

30 Nisan 2019 Salı 17:08

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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yoğun bir ilgiyle kapılarını açan 11.Kocaeli Kitap Fuarı’nda sevenleriyle bulaşan ve kitaplarını imzalayan Yedi Güzel Adamın efsane isimlerinden Nuri Pakdil’i standında ziyaret etti. Eşi Figen Büyükakın ile birlikte Pakdil’e yakın ilgi gösteren Başkan Büyükakın, usta yazarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Büyükakın, ülkemiz gençliğine örnek gösterdiği Pakdil’le birlikte Kocaeli Kitap Fuarı’nın kat ettiği büyük mesafenin çok önemli olduğunu dile getirerek, “Kocaeli Kitap Fuarı, Türkiye’de modeldir” dedi.



“KÜLTÜR VE SANAT ESERLERİNE İTİBAR EDENLERİN ADRESİDİR”

‘’Zenginliğiyle kitleleri kendi içine alan Kocaeli Kitap Fuarı her yıl çok değerli yazarları ve konukları içinde barındırıyor’’ diyen Başkan Büyükakın, “İşte bu yıl bir kez daha Nuri Pakdil büyüğümüz aramızda. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kitap fuarımıza tüm yazarlarımız ve konuklarımız gibi büyük şeref verdiler. Türkiye dünya üzerindeki etkinliğini artırırken kültür ve fikir alanında da kendisini özgürleştirmiştir. Kocaeli Kitap Fuarı her türlü fikri içinde barındıran kitap, kültür ve sanat eserlerine toplu halde özlem duyanların adresidir” açıklamasını yaptı.



“HAYATLARI BOYUNCA TAŞIYACAKLARI BİR EN BÜYÜK HAZİNEDİR”

Kocaeli Kitap Fuarı’nın kente kattığı değerin önemini de vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kitapların kokusunu özleyenleri burada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle çocuklarımızın kitap kokusuna alışmasını da ayrı bir değer olarak görüyorum. Yazarlarımızı ve kıymetli büyüklerimizi burada görmeleri onların yaşamlarına katacağı kıymet hayatları boyunca taşıyacakları bir en büyük hazinedir” ifadelerini sarf etti.

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Nuri PakdilKocaeliKİtap Fuarıİzmit
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