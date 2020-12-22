Büyükakın ve Büyükgöz'den Büyük Hizmetler Bekliyoruz

Makam, mevkiler ve insan ömrü hiç yokmuş gibi gelip geçiyor. Pandemi vebası günlerinde her şeyin boş olduğunu para, güç ve servetin işe yaramadığını anladık. Bütün dünya, görünmez korona mikrobu karşısında aciz kaldı. İnsanlık esaret hayatı yaşıyor, geçmiş günleri özlüyoruz.

Belediye başkanlığı seçimleri üzerinden iki yıl geçti. Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyeciliği bilen insanlar.

Arzu ve isteğimiz, her iki başkanın Kocaeli ve Gebze’ye kalıcı ve soyadlarına yakışır büyük hizmetler yapması.

Gebze ve Kocaeli kamuoyu, her iki başkandan bölgenin ihtiyacına cevap verecek, bölgemizin geleceğini planlayan 2023 vizyonuna uygun projeler yapması ve hizmet üretmesini istiyor ve bekliyor.

Şehir planlamacısı olan Zinnur Başkan ve valilik de yapan Akademisyen Tahir Başkandan gazeteci ve belgeselci olarak beklentim; Galericiler Sitesini meclise getirmeden, konunun bilimsel ve akademik olarak tartışılması için bir panel düzenlemeleriydi.

Galericiler Sitesini halka sormaları ve anket yapmaları, halkın ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alarak, ortak akıl oluşturmaları gerekiyordu.

Büyükşehir Başkanının meclis toplantısı sonrası ifade ettiği gibi vakit geçmiş değil, bu konuda akademik çalışma yapılmalı, anket yapılıp halka sorulmalı.

Gebze'nin 45 yıllık canlı şahidi gazeteci ve belgeselci olarak Tahir ve Zinnur Başkanlara tarihi çağrı yapıyorum; Galericiler Sitesi'ne ihtiyaç var ancak Galericiler Sitesi'nden daha acil oto tamirhanesi, marangoz ve diğer esnaf ve küçük sanatkarların iş yerlerine ihtiyaç var. Apartman altında hizmet veren küçük esnaf ve sanatkarı, insan onuruna yaraşır iş yerlerine taşımadan Gebze'nin hiç bir sorunu çözülmez, trafik artar, sorun büyür.

Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz'e hitaben burada yazdığım yazıda belirttiğim gibi, Galericiler Sitesi yapılacak yeri Cumhurbaşkanlığı AFAD Merkezi haline getirmek için TOKİ'ye baskı yapmalıyız.

Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz Bey ve Kocaeli Milletvekillerimizden istek ve beklentimiz; yer seçimi yanlış olan Galericiler Sitesi olayı daha çok büyümeden, konu siyasi tartışma konusu olup Ankara’da TBMM’ye taşınmadan, en önemlisi de kışlayı Millet Bahçesi ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmeden konuya el koyularak, yanlıştan vazgeçilmesi gerekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz'den korona vebasının ülkemizi etkilediği bu günlerde Kocaeli ve Gebze için soyadlarına yaraşır, büyük projeler ve hizmetler bekliyoruz.

Sayın Başkanlara Son Bir Bilgi Notu

Başkanlık döneminiz, mart ayında 3. yıla girecek. İki yıl içinde neler yaptınız, iki yıllık başkanlık döneminizin anketini yaptırıp, halkın görüşünü alın. Sadece makam ve mevkileri değil, ömürde gelip geçiyor. Gelecekte saygı ve şükranla anılmak için Kocaeli ve Gebze, sizden çok büyük hizmetler bekliyor. Sizleri yakından tanıyan birisi olarak şahsen ben, bu büyük hi̇zmetleri̇ en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum.

Evet tarihe not düşmek adına, kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan Galericiler Sitesi projesinin Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığındaki Büyükşehir Meclisi'nden nasıl geçtiği ile ilgili haberi sizlerle paylaşıyor, takdir ve kararı siz değerli okurlarımız ve kamuoyunun bilgilerine bırakıyorum.

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Galericiler Sitesi Kocaeli Büyükşehir Meclisi'nden Nasıl Geçti...?

Büyükşehir Başkanı Büyükakın Ne Dedi...?

Galericiler Sitesi için 57 bin 582 metrekarelik alan ayrılmasına Gebze kamuoyu büyük tepki göstermişti. Dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında görüşülen projenin kabul edilip edilmemesi, konuyla ilgili yapılan konuşmaların ardından meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Galericiler Sitesi’nin de yer alacağı Millet Bahçesi projesi, CHP, İYİ Parti ve Saadet gruplarının ret oyuna karşılık AK Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

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BÜYÜKAKIN BİLGİLENDİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Millet Bahçesiyle ilgili geniş kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Büyükakın, Gebze Millet Bahçesi ile ilgili şunları söyledi; “400 dönümlük bir alan Millet Bahçesi için kafi midir? Bugün Sekapark 400 dönümdür. Gebze’deki alan da gayet yeterli büyüklükte. Mesela bakın Sekapark’ın uçurtma tepesinin olduğu alana bakın. Alan çok büyük olduğu için etkinlikler dışında daha boştur. Dolu alanlar yapıların olduğu alanlardır.

“YÖNETİLEMEZ HALE GELİR”

400 dönüm küçük bir alan değil. Çok büyük bir alan. Mesela Hünkar Çayırı’nda 200 dönüm, Tatlıkuyu 400 dönüme yakın geniş bir alan. 400 dönümden daha büyük alan yönetilemez bir hale getirir. Askeri Kışlanın içerisinde duran ve ticarethane olarak yerler zaten şahıslara ait alanlardı. O 11 dönümlük ticari alan zaten vatandaşın. Biz bura için 1,5 Milyon metrekarelik alanı verdik ve aldık. 57 dönümlük Galericiler Sitesi dediğiniz alan 150 Milyon TL para eder sadece. Biz o ticari alanındaki mülkleri ve Galericiler Sitesi’nin olduğu alanı almak için 200 Milyon TL’den fazla para ödememiz gerekiyor. Böyle bir bütçe zaten yok.

“O ALAN TOKİ’YE AİT”

Kamuoyuna düştüğü gibi Millet Bahçesinin içine Galericiler Sitesi’nin yapıldığı bir şey yok. TOKİ’ye ait olan 57 dönümlük alan Büyükşehir Belediyesi’nin zaten değil. Biz de TOKİ’ye buraya başka bir ticari fonksiyon getirilemesin diye böyle bir düzenleme getirdik. Bakın Gebze’de bugün araçlar kaldırımların üzerinde satılıyor. Biz özellikle başka bir şey yapılamaz diye not düşürdük. Okul alanlarını 3 kata indirdiğimizde yeşil alandan alacağız demektir. Yapabiliriz, mümkündür. Ama yeşil alandan taviz vermemiz lazım. Ama bu imar planını geçirmemize engel teşkil edecek bir şey değil. Ama havanda su dövmeye vaktimiz yok. Bakın mükemmeli ararken Gebze Millet Bahçesi'nden olmasın.

“ALLAH’IN BİR AYETİ DEĞİL”

Galericiler Sitesinin oraya yapılması Allah’ın bir ayeti değil. Bakın biz oraya Galericiler Sitesi olacak diye not düşerek garantiye aldık. Başka bir yer yapılamaz. Ama daha uygun bir alan olursa Galericiler Sitesi taşınabilir. Bazı öneriler de var. Ama ben bu alanı bulmadan TOKİ’ye bu hakkı da vermek istemiyorsam bunun Türkçesi satın alma yapmam gerek. Bunu da yapacak durumumuz şu an yok. Çünkü 400 dönümlük alan Millet Bahçesi için yeter. Mesela daha önce 50 dönümlük bir alan yazıldı. Galericiler Sitesi için uygun denildi. Orası hayvan kesim ve satım alanı. Zaten biz orayı 50 dönümden 90 dönüme çıkarmışız. Orası zaten bize lazım. Ayrıca orası Balçık.

“BİZ GEBZE’NİN KÖTÜLÜĞÜNE ASLA ÇALIŞMAYIZ”

Bakın biz buraya mutlaka Galericiler Sitesi yapılacak kararı almıyoruz. Daha iyi bir yer bulunursa formül üretilebilir. Biz bunu komisyona gönderirsek, reddedersek Millet Bahçesinin ihale sürecini geciktireceğiz. Biz Gebze’nin kötülüğüne asla çalışmayız. Gövdemizi taşın altına koyduk. Bu bölgeyi alabilmek için yaptığımız fedakarlıklar ortada. Gebze’nin bir an önce Millet Bahçesine kavuşmasını istiyorum....”

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Evet, sonuç olarak Galericiler Sitesi Büyükşehir Meclisi'nden geçse de, aklı selim galip gelecek. Büyükakın ve Büyükgöz Başkanlar büyük düşünüp, büyük projeler üreterek, büyük yanlıştan vazgeçip, Gebze’ye ve Kocaeli’ye büyük hizmetler yaparak, başkanlık makamını bıraktıktan sonra da saygı, şükran ve minnetle anılacaklarına inanıyorum.

Saygıdeğer başkanlarım; sürekli büyüyen, 45 yıldır yakından takip ettiğim büyük Gebze'nin geleceği için büyük düşünün.