Büyükakın’dan KO-MEK'te İstihdam Hedefi

Başkan Doç. Dr. Büyükakın, kursiyerlere seslenerek, “Girişimcilik kurslarına devam ederek, burada öğrendiğiniz şeyleri bir girişime döndürmeniz önemli. Hedef olarak sizden bunu görmenizi bekliyorum” dedi.

Derince KO-MEK Kurs Merkezleri’nin İlçe Sergisi açılışına, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, meclis üyeleri, daire başkanları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışı öncesinde KO-MEK Müzik Grubu Usta öğreticileri Kocaeli Türkülerini seslendirdi. Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı Okunurken, KO-MEK İşaret Dili kursiyerleri Milli Marşımızı işaret dili ile çevirdi.

KO-MEK İLE İŞİNİN PATRONU OLAN KURSİYER

Törende ilk konuşmayı kursiyerler adına Cilt Bakımı ve Kuaförlük Branşı kursiyeri Hülya Özcan yaptı. Özcan, KO-MEK ile tanışmasının reklam panoları vasıtasıyla olduğunu söyledi. Kuaförlük ve Cilt Bakımı branşlarında aldığı eğitimin ardından sertifikalarını aldığını anlatan Hülya Özcan’ın, bu sayede KO-MEK’in istihdam hamlesini de, adeta taçlandırdığı ortaya çıktı. Sertifikaları ile KO-MEK, KOSGEB ve İşkur’un düzenlediği girişimcilik eğitimine katıldığını söyleyen Özcan, “Şuan Derince merkezde KOSGEB desteği ile güzellik alanında kendi iş yerimi açmış bulunmaktayım. Önümüzdeki bir ay içinde açılış yapacağım ve o açılışta sizleri ve sayın başkanımı aramızda görmekten mutluluk duyacağım” dedi.



BAŞKAN DOÇ. DR. BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

“İnanmak, başarmanın yarısıdır” diye konuşan başarılı kursiyer, “İnandım, çalıştım, emek verdim ve başardım. Hayallerimi gerçekleştirmemde ve inancımı kuvvetlendirmemde KO-MEK’in emeği bende çok fazla” dedi. Hülya Özcan, kadınların toplumda ve iş hayatında bir duruş sağlamasına katkı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, KO-MEK idarecilerine ve usta öğreticilerine teşekkür etti.





BAŞKAN AYGÜN’DEN KO-MEK’E TAM DESTEK

Açılış töreninde ikinci konuşmayı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yaptı.

Başkan Aygün, KO-MEK’in Büyükşehir Belediyesi’nin 15 yıldır ücretsiz olarak vatandaşlara eğitim veren Kocaeli’nin Halk Üniversitesi olduğunu söyleyerek tüm kursiyerleri ve yöneticileri kutladı. Daha önceki dönemlerde KO-MEK’leri gezerken gurur duyduğunu söyleyen Başkan Aygün, “Sosyal Belediyecilik adına yapılan bu çalışmaları her zaman takdir ettik. Bundan sonra da işin içinde birisi olarak KO-MEK’e ve Derince’deki faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Açılışta son konuşmayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptı. Başkan Doç. Dr. Büyükakın sözlerine, açılışta kendilerini yalnız bırakmayan konuklara teşekkür ederek başladı. “Salonun çoğunluğu hanım kardeşlerimizden oluşuyor” diyen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “ Bizim 3 kurs merkezimizin toplam 4 bine yakın öğrencisi var. Bu dört bine yakın kursiyerin de yüzde 85’i hanımlardan oluşuyor. Yani öncelikle Derinceli hanımefendilere kurs merkezlerimize gösterdikleri ilgilerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



KURSLARA SAHİP ÇIKALIM

KO-MEK’in bu özelliğinin yanı sıra aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi gibi faaliyet gösterdiğine değinen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kursiyerlerin istemeleri durumunda her zaman bu kurslarının sayısını arttıracaklarını söyledi. “Siz yeter ki, buralara sahip çıkın, buralarda hayata kendi renginizi yansıtın. Ruhunuzun güzelliğini, gönlünüzün güzelliğini buradaki eserlere yansıtın” diyen Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Az sonra sergiyi gezeceğiz. Buradan görüyorum, çok enteresan, el işi çok güzel şeyler yapılmış. En son Çayırova İlçe Sergisi’ndeydik. Özellikle Resim Sergisi’nde inanılmaz eserler vardı. Bakıyorum, bir yıl içinde o noktaya gelmişler. Yeteneğiniz var mıydı? Daha önce resim yapıyor muydunuz? diyorum. Hayır diyorlar. Ama bir yıl içinde bu başarı, o eserlerin karşımıza çıkması muhteşem bir şey. Onun için biz buralara sahip çıkalım” dedi.





ELEKTRONİK PAZAR İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Sergi açılışında, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Karamürsel ve Çayırova İlçe Sergilerinde kursiyerlere verdiği Elektronik Pazar müjdesi gündeme geldi. Kursiyerlerin el emekleri ile yaptıkları işlerin internet üzerinden pazarlanmasının mümkün olduğunu hatırlatan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Geçen sergilerde gördüğüm bir şey var. Çok güzel el işi oyuncaklar var. Örme olarak yapılan çantalar, oyuncaklar görüyorum. Bunları internetten, elektronik Pazar üzerinden satmanız ve aile bütçenize katkı sağlamanız mümkün. Arkadaşlarımız bunun alt yapısını zaten oluşturuyorlar. PTT’nin de bir elektronik pazarı var, onlarla da görüşüyoruz. İnşallah oradan aile ekonominize katkı sağlayacak şeyler yapacağınızı umuyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKANDAN KO-MEK KURSİYERİNE ÖNEMLİ HEDEF

Öte yandan açılışta Başkan Doç. Dr. Büyükakın’dan KO-MEK kursiyerine önemli bir hedef belirlemesi geldi. Bu aşamada kendisinden önce konuşan ve aldığı eğitim sayesinde kendi işinin patronu olan kursiyer Hülya Özcan’a değinen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kursiyerlere, istihdam branşlarına katılarak üretim sektörüne katılmalarını tavsiye etti. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Az

önce bizlere hitap eden arkadaşımızın örneğinde olduğu gibi, girişimcilik kurslarına da devam ederek, burada öğrendiğiniz şeyleri bir girişime döndürmeniz önemli. Hedef olarak sizden bunu görmenizi bekliyorum. Bakın mesela Türk Mutfağı var. Pasta yapımı ve Türk Mutfağı branşı ile yemek yapmayı öğreten kurslarımız var. Buralarda aldığınız eğitimle üretim sektörüne geçiş yapma imkânınız mümkün. Hanımeli Lokantaları açılıyor. Hanım kardeşlerimiz bir araya gelsinler, onlar bir işletme, bir lokanta açsınlar, orada ekonomik hayata bir şekilde katılma imkânı bulsunlar. Aslında ne kadar düşünürseniz, ne kadar yaratıcı olursanız, KO-MEK’lerin sizin hayatınıza, şehrin hayatına katkısı da o kadar fazla olacak. Lütfen bu kurslardaki güzellikleri etrafınıza anlatın, insanlarımıza bunu duyurun” dedi.

BAŞKANDAN GENÇLERE ÖNEMLİ ÇAĞRI

Eğitime verdiği önemle tanınan Başkan Doç. Dr. Büyükakın bu aşamada sözü gençlere getirdi. Gençlerin KO-MEK kurslarına gelmelerini önemsediklerini kaydeden Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Gençlerimizin bu hayata, bu tür meşgalelerle katılması lazım. Nerede zaman geçirdiğiniz önemli. Gençlerimize sahip çıkmak istiyorsak, onların bu tür el becerilerini geliştirmesine de katkı sağlayacağız” dedi. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, gençlerin özellikle KO-MEK’in kaynakçılık, forklift, makine operatörlüğü gibi istihdam branşlarına yönlendirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Gençlerimiz, bu kurslara katıldıkları takdirde, iş bulma imkanı ve vasıflı olarak istihdam edilme olanağı bulacaklar” şeklinde konuştu.



BAŞKAN KARAOSMANOĞLU’NUN EMEĞİ BÜYÜK

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın her konuşmasında olduğu gibi yine bir dönem önceki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu unutmadı. KO-MEK’in bu yıl 15. Senesini kutladığını hatırlatan Doç. Dr. Büyükakın, “Tabii bu, büyük bir emeğin eseri. Usta öğreticilerimiz var, kurs yöneticilerimiz var, onların organizasyonlarını yapan Şube Müdürlerimiz, Daire Başkanlarımız, Genel Sekreter Yardımcılarımız, bürokrat arkadaşlarımız var. Ben her birine yine emeklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bir teşekkürü de geçmiş dönem Belediye Başkanımıza etmek gerekiyor. Hakkını teslim etmek gerekiyor. 15 yıl boyunca bu hizmetler olduysa, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, İbrahim Karaosmanoğlu’nun büyük emekleri var. Kendisine de buradan teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.







ANLAMLI VAV YORUMU

KO-MEK kursiyeri Ömür Boloğlu da, filografiden yaptığı “VAV” temalı bir tabloyu Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a hediye etti. Hediyeyi çok beğendiğini söyleyen Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “VAV” harfinin önemine değindi. VAV harfinin tevazuyu temsil ettiğini anlatan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Bizim de yeni dönemde belediyecilik anlayışımızda tevazu, samimiyet, gayret ve gönül belediyeciliği var. Ama bu tevazu ile birlikte anne karnındaki duruş şeklimizdir aynı zamanda. Böyle de bir karşılığı var. İnsan aynı orada durduğu gibi mütevazı bir şekilde durmalı. Çünkü dolan buğday başakları boynunu eğer. Boş iken dik durur, doldukça boynunu eğer. Ben bu tabloya, özellikle vav harfi olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



ESERLERİ İNCELEDİ, KURSİYERLERİ TEBRİK ETTİ

Hediye takdiminin ardından Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, protokol üyeleri, kursiyerler, usta öğreticiler ve vatandaşların katılımıyla kurdele keserek Derince KO-MEK İlçe Sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergi alanındaki tüm eserleri inceleyen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, emekleri ile eserleri ortaya çıkaran kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik etti.