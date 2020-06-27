Büyükşehir Zabıtası, YKS öncesi öğrencilerin yardımına koştu  

ÖĞRENCİLER SINAVA YETİŞTİRİLDİ
YKS öncesinde emniyet güçleri ile koordineli bir şekilde trafik denetlemeleri yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri bir yandan da öğrencilerin yardımına koştu. Sınav öncesi çarşı, kampüs ve toplu taşıma duraklarında kontroller yapan ekipler, az bir süre kalmasına rağmen sınava gireceği okula geç kalan öğrencileri duraklardan alarak sınava gireceği okullara götürdü. Ekipler ayrıca Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde yerleşke içerisinde uzak bir yerde olan Beden Eğitimi Meslek Yüksek Okulu’nda sınava girecek olan öğrencileri, kampüs girişinden ekip araçları ile meslek yüksekokuluna taşıdı.
BÜYÜKŞEHİR ZABITA TAM KADRO SAHADA
Bu hafta sonu yapılan YKS nedeni ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri oluşabilecek aksaklık, trafik ve diğer oluşabilecek olası sorunlardan dolayı vatandaşların zorluk çekmemesi için tam kadro sahada görev yapıyor. Ekipler emniyet güçleri ile birlikte özellikle İzmit ilçesinin trafik yoğunluğu olduğu bölgelerde sıkı bir şekilde çalışma gerçekleştiriyor.