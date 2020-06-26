Büyükşehir’den YKS’ye gireceklere ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 27 - 28 Haziran günleri YKS sınavına girecek görevli, öğrenciler ve aileleri için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri YKS sınavına girecek öğrenciler, velileri ve sınav görevlileri için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Böylece öğrenciler gönül rahatlığı ile sınav salonlarına gidip ardından evlerine ulaşımlarını sağlayabilecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIM

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri YKS sınavı gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri gerçekleştirilecek YKS sınavına girecek öğrenciler, velileri ve sınav görevlileri için bünyesindeki otobüs, tramvay ve vapur seferleri ücretsiz olacak.

BAŞKAN TALİMAT VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla gerçekleştirilen hizmette toplu taşıma araçları 27 Haziran Cumartesi günü saat 15.00’a, 28 Haziran Pazar günü ise 18.00’a kadar ücretsiz hizmet verecek.

EK SEFERLER UYGULANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak sınavda vatandaşların mağdur olmaması içinde gerekli önlemleri de aldı. Buna göre sınavın giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için ek sefer uygulaması yapılacak.