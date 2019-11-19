Çayırova İlçesi Muhtarları Bir Arada

Çayırova Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Muhtarlar Dernek Başkanı Hasan Özkoca, Kamu kuruluşlarının İl ve İlçe Müdürleri ile Çayırova İlçesi Muhtarları katıldı.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yaptığı konuşmalarında; “Her ay düzenli olarak yaptığımız muhtar toplantılarının bu aykini Çayırova ilçemizde gerçekleştiriyoruz.

Eğitim Bizim Olmazsa Olmazımız.

Eğitim konusu bizim en öncelikli konularımızın başında geliyor. Muhtarlarımızın eğitimle ilgili yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere geçmişte olduğu gibi bugün de destek vermelerini özellikle bekliyoruz.Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Okul çağında olup da okula devam etmeyen hiçbir öğrencimizin kalmaması bizim hedefimizdir. Bölgenizde okul çağında olup, okula devam etmeyen öğrencimiz varsa, onları mutlaka okula kazandırmak konusunda, Milli Eğitim Müdürleri arkadaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam etmemizde büyük önem var. Okul yaşını geçmiş çocuklarımız olabiliyor. Onları da Açık Ortaokul ve Açık Liseye yönlendirerek, onların da eğitim dışı kalmamaları adına bu çalışmalarımızı sürdürmemizde büyük yarar var. Çocuklarımızın eğitiminin en üst noktaya taşınması konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilçelerimizde Kaymakam arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz. Okumaz yazmazımız hemen hemen kalmadı. Geçen yıl okuma yazma seferberliği konusunda yürütttüğümüz çalışmalarla okumaz yazmazlarımızı okur yazar hale getirdik. Ancak Kocaeli ve Çayırova bölgesi göç alan bir bölge. Dolayısıyla göçle gelen insanlarımızdan okumaz yazmazlarımız yine olabilir. Bu bakımdan okumaz yazmazımız yine varsa bunları mutlaka okur yazar hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz. Özellikle 5 yaş grubunda %100 okullaşma gibi bir hedefimiz var. Bu yıl bir aksilik olmazsa bunu gerçekleştireceğiz. Okul öncesi 3 - 4 ve 5 yaş grubunu okullarımıza alıyoruz. 3 ve 4 yaş da bizim için önemli. Ancak 5 yaş olmazsa olmazımız. Bu bakımdan bölgenizde 5 yaş grubunda olup anaokuluna gitmeyen çocuğumuz varsa onları da mutlaka okul yönetimleriyle paylaşarak okullaşmalarını sağlamalıyız.

Her Okulumuza Bir İrtibat Görevlisi Belirledik.

Okullarımızın güvenliğini önemsiyoruz. Her okulumuza bir irtibat görevlisi belirledik. Polis bölgesinde Polis, Jandarma bölgesinde Jandarma irtibat görevlileri var. Herhangi bir olumsuzluk olduğunda okul yönetimiyle doğrudan temasa geçerek işlemler hızlı bir şekilde sürüdürülmektedir.

Çocukların Okulda Devamı Oldukça Önemli

Valilik olarak bir emir yayınladık. Çocukların okulda olmaları gereken saatte okulda değil de internet cafe’de iseler, denetimler sırasında tespit edilirse, internet cafe’ye idari işlem yapıyoruz. Çünkü çocukların okula devamı oldukça önemli. Okul çevresinde kişi ve grupların beklememesini istiyoruz. Bu tür kişi ve gruplar okul civarında bekliyorsa bunlara da müdahale ediyoruz. Halk eğitim çalışmalarını önemsiyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüklerimizin yürüttüğü çalışmalar var. Mahallelerinizde halkımızın bu yönde talepleri varsa bunları Halk Eğitim Müdürlüklerimize mutlaka bildirmenizi istiyoruz. Daha fazla ve çeşitli kursları açma noktasında bir kararlılığımız var.

2 Nisan 2018 tarihinden itibaren pasaport ve ehliyetler, Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmeye başlandı. Öncesinde de yeni kimlik kartları veriliyordu. Kocaeli’de yaşayan nüfusumuzun %61.2’si yeni kimlik kartı almış durumda. Halen almayan vatandaşlarımız var.

Bağımlılıkla Mücadele Bizim Esas Konumuzdur.

Kocaeli’de en önem verdiğimiz alanlardan bir tanesi de bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadeledir. Bu konuda güvenlik birimlerimizin yoğun gayretleri ve çalışmaları var. Uyuşturucu ile mücadele konusunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi, çeşitli maddeler yakalandı ve suçlular da adalete teslim edildi. Sadece uyuşturucu değil, bağımlılıkla mücadele bizim esas konumuzdur. Sigara, alkol, madde ve elektronik bağımlılığı gibi farklı başlıklar altında bu bağımlılıklarla ilgili farklı çalışmalarımızı sürüdürüyoruz. Bu konuda yapılan çalışmalarımıza destek olmanızı istiyoruz. Çünkü sadece güvenlik birimlerimizin tek başına verdiği mücadele yeterli değil. AMATEM ve ÇAMATEM ile ilgili yapılan çalışmalarda; ihalesi yapıldı, üniversite kampüsü içerisinde inşaatına başlandı. Önemli bir eksikliğimizi inşallah bu inşaat da tamamlandığında gidermiş olacağız. Uyuşturucu ile mücadele konusunda, İçişleri Bakanlığımızın geliştirdiği ve akıllı telefonlara yüklenen uyuma programı var. Bu uyuma projesi kapsamı içerisinde ihbar yapılabiliyor. İhbar yapan kişininde ismi gizli tutuluyor. Bu hususlarda vatandaşlarımızı bilgilendirmenizde büyük yarar var.

Zaman zaman uluslararası göç dalgaları oluşabiliyor. Bölgenizde tanımadığınız şüpheli şahıslar varsa bunları mutlaka güvenlik birimlerimize bildirmelisiniz.

Devletimizin Engellilere Tanıdığı Bir Takım İmkanlardan Hak Sahiplerini Yararlandıralım.

Hepinizin bildiği üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız var. Bu vakıflarımız fakir vatandaşlarımızın durumlarını inceleyip ihtiyaçları varsa onlara yardımda bulunuyor. Fakir olduğu halde Vakıfa müracaat etmeyen insanlarımız varsa, mutlaka bu insanlarımızı bildirmenizi istiyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün yürüttüğü önemli çalışmalar var. Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli olarak yürttüğümüz bir Engelli Bilgi Bankası projemiz var. Bölgenizde engelli olduğu halde devletin onlara sunduğu imkanlardan yararlanmayan vatandaşlar varsa onları mutlaka Kaymakamlığımıza bildirin. Engelli Veri Bankası Sistemine bunları dahil edelim. Devletin engellilere tanıdığı bir takım imkanlardan hak sahiplerini yararlandıralım.

Çocuklarımızın Aşıları Önemli

Gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerekse ilçe belediyelerimiz ihtiyaç olan durumlarda vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti verebiliyor. Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda yatalak durumda olup, hastaneye gidemeyecek durumda olan hastalara evde sağlık hizmeti veriliyor. Bölgelerinizde bu tür hastalarımız var ve evde sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlarsa, bunları da ilçe sağlık müdürlüğümüze bildirmenizi istiyoruz. Çocuklarımızın aşıları önemli. Kocaeli’de bu anlamda sorun yaşamıyoruz ama muhtar arkadaşlarımızın yinede bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz.

Bugün İtibariyle Kadın Sağlığı Ve Eğitimi Projemiz İle 666 Bin Kadınımıza Ulaştık

Yürütmekte olduğumuz, özellikle kadınlarımızı ilgilendiren Kadın Sağlığı ve Eğitimi projemiz var. Başta meme kanseri olmak üzere kadınlarımızı bir çok konuda bilgilendirmek ve onların deneyim sahibi olmalarını sağlamak adına yürüttüğümüz bu çalışmada Çayırova ilçemizde önemli bir başarı ortaya koyduk. Hedef kitlemiz 15-68 yaş grubunda 678 bin kadımızdı. Bugün itibariyle 666 bin kadınımıza ulaştık. Bu anlamda projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Açık Kapı Sistemine Hem İnternet Üzerinden Hem de Bizzat Müracaat Edebilirsiniz

Muhtarlarımız veya vatandaşlarımızın herhangi bir talebi varsa Valiliğimizde Açık Kapı Sistemimiz var. Belirli bir nüfusu olan ilçelerimizdede Açık Kapı Sistemi kuruldu, ancak Çayırova ilçemizde henüz kurulmadı. Bu noktada da bilgi sahibi olmalısınız. Hem internet üzerinden hemde bizzat müracaat edebilirsiniz.

Sokakta Dilenen ve Çalışan Çocuk İstemiyoruz.

Bir başka yürüttüğümüz çalışma ise Sokakta çalışan ve dilenen çocuklar için yürüttüğümüz çalışmadır. Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, Emniyet ve Jandarma teşkilatımız ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde, sokakta çalışan ve dilenen çocuklara yönelik bir çalışma ortaya koydular. Sokakta çalışan ya da dilenen çocuk bulduğumuzda ilk aşamada ailesine teslim ediyoruz. 2. kez çocuğu yine sokakta bulursak bu defa idari para cezası uygulayarak, suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugüne kadar 1300’ü aşan çocuğa Kocaeli genelinde işlem yaptık. Sokakta dilenen ve çalışan çocuk istemiyoruz. Onların yeri okullarıdır, ailelerinin yanıdır. Sokaklar tehlikeli ve risklidir. Bu bakımdan bu projemize muhtar arkadaşlarımızında destek vermesini istiyoruz.

Amacımız Ceza Kesmek Değil, Kazaları En Aza İndirmektir.

Trafik kazalarının oluş nedeni olarak öne çıkan 3 ana neden emniyet kemeri takmama, araç kullanırken cep telefonu ile konuşma ve makas atmadır. Bu 3 konuda emniyet ve jandarma teşkilatımızın bütün personeline ceza tutanağı yazma yetkisi verildi. Bunu hem bilmeniz, hem de vatandaşlarımızla paylaşmanızda yarar var. Amacımız ceza kesmek değil, kazaları en aza indirmektir.

Zaman zaman sevinçlerimizi farklı şekillerde ortaya koyabiliyoruz. Asker uğurlaması, düğün ve bayram gibi zamanlarda silah atıyoruz. Maalesef bu atılan silahlardan, yorgun mermilerden, yaşamını kaybeden veya yaralanan vatandaşlarımız olabiliyor. Bu bizim doğru bulmadığımız bir olaydır. Muhtar arkadaşlarımızında bu konuda duyarlı olmaları bizler için oldukça önemli.

Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz özellikle 9 yaş grubundaki öğrencilerimizin yetenek taramalarını yapıyor. Muhtar arkadaşlarımızda bu konuda duyarlı olursa çalışmaların yürütülmesinde yarar sağlayacağını düşünüyoruz.

Bir Sanat Dalıyla İlgilenen Çocuğu, Kendine Güveni Olan, Başka Olumsuz Durumlarla İlgilenmeyen ve Hayattaki Başarısı Daha İyi Noktaya Gelebilecek Bir Genç Olarak Görüyoruz

Geçtiğimiz yıl Kocaeli genelinde bir proje başlattık. Her ilçemizde bir okulumuzu pilot okul seçerek bu okumuzdaki bütün öğrenciler bir alanda faaliyette bulunsun dedik. Ya bir müzik aleti çalsın, ya bir spor dalıyla ilgilensin ya da bir sanatla ilgilensin istedik. Geçtiğimiz yıl 33 okulumuzda öğrencilerimizi buna dahil ettik. Bu yıl okul sayımızı artırdık ve şu ana kadar toplamda 145 okulumuz ve çok sayıda öğrencimiz bu projeye dahil oldu. Bu tür faaliyetlerimize muhtarlarımızın ve velilerimizin destek olarak, katkı sağlamasını istiyoruz. Bir sanat dalıyla ilgilenen çocuğu, kendine güveni olan, başka olumsuz durumlarla ilgilenmeyen ve hayattaki başarısı daha iyi noktaya gelebilecek bir genç olarak görüyoruz. Bunun sonuçlarını, üniversite yaşamında ve çalışma yaşamında yıllar sonra görme fırsatımız olacak. Bu konunun da özellikle muhtarlarımız tarafından bilinmesi, velilerimizin ve okullarımızın bu proje kapsamındaki desteklerinin arttırılması da oldukça önemlidir.

Türkiye’de Sıfır Atık Projesi’ne İlk Geçen İllerden Birisi Kocaeli’dir

Bildiğiniz üzere Sıfır Atık Projesi var. Kocaeli olarak bütün kurumlarımız Sıfır Atık Projesi’ne geçti. Bu anlamda Türkiye’de Sıfır Atık Projesi’ne İlk geçen illerden birisi Kocaeli’dir. Birçok ilçemizde birçok site bu kapsama dâhil edildi. Bunu muhtar arkadaşlarımızla da paylaşmak istiyorum. Kendi mahallelerinde projeye dahil etmek istedikleri yerler varsa ilgili kurumlarımızla görüşerek bu projeyi daha da genişleterek Türkiye’ye model olacak bir Kocaeli uygulamasını ortaya koymuş olacağız. Bu anlamda geldiğimiz güzel bir aşama var ama bunu daha iyi bir noktaya taşımak durumundayız. Çöplerimizi ayrıştırırsak milli ekonomiye katkı sağlayacak ve çok ciddi kazanımlarımızı ortaya konacaktır. Çevreye duyarlı bizden sonraki kuşaklara daha güzel bir dünya bırakabilmek adına bu proje oldukça önemli ve ciddi bir projedir.” diyen Sayın Valimiz, toplantının yararlı geçmesi temennisinde bulundu.