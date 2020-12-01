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Çayırova’da Aralık meclisi tamam

Çayırova Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleşti. Belediye Kültür Salonu’nda yapılan toplantıda belediyenin çalışmaları ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Çiftçi, salgınla mücadele kapsamında kamu, kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ettiklerini, kurumlara araç ve personel desteği verdiklerini, karantinada olan vatandaşların talep etmeleri halinde evlerini dezenfekte ettiklerini ve pozitif hastaları arayarak taleplerini yerine getirdiklerin söyledi.

Çayırova'da Aralık meclisi tamam

01 Aralık 2020 Salı 17:52

PROJELERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Başta Çayırova Devlet Hastanesi olmak üzere hazırlıkları tamamlanan ve önümüzdeki yıl başlayacak projelerle ilgili meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Çiftçi, vatandaşların talebi üzerine daha merkezi konuma getirdikleri Çayırova Devlet Hastanesi’nin zemin etüt ve mühendislik çalışmalarını belediyenin imkânı yaptıklarını belirterek, hastane ihalesinin Şubat ayında inşaatının ise Haziran ayında başlayacağını söyledi.

Son aşamaya gelen kent meydanı projesinin 2021 yılında başlayacağını ifade eden Başkan Çiftçi, Çayırova’ya 80 dönüm yeşil alan kazandırdıklarını ve Büyükşehir meclisinde kabul edildiğini söyledi. Şekerpınar’da planladıkları Bilgi Evi ve Sağlık Ocağı’nın yakın bir zamanda başlayacağını belirten Çiftçi, diğer projelerle ilgili teknik çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi.

YENİ PARKIN ADI AKASYA

Emek Mahallesi 49. sokakta yeni yapılan parka Akasya adının verildiği toplantıda, Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan sosyal yardım yönetmeliği maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Belediyede 2021 yılında çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personellerin aylık ücreti ve zabıta personelinin maktu mesai ücreti ile ilgili gündemin 3 ve 4. maddesi Plan ve Bütçe komisyonuna, Şekerpınar Mahallesi 418 Ada, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 nolu parsellerde yapılan imar plan değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili beşinci madde imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. Bir sonraki meclis toplantısı 5 Ocak Salı günü saat 15.00’de yapılacak.

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