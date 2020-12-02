ÇAYIROVA’DA ENGELLİ OLMAK

Sözlerime başlamadan önce tüm engellilerimizin dünya engelliler gününü kutlarım ve yılda bir gün değil her an hayatın içinde olduğumuzu belirtmek isterim.

Çayırova’da bizlerin yaşadığı sıkıntıların bazılarını resimlendirmeye çalıştım. Ancak yaşanan sıkıntılar sanılanın aksine çok vahim ve içler acısı.

Her zaman belediyeler engelli bireylerin yanında olduklarını söylemelerine rağmen aslında gerçekler çok farklı. 571 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenmesine rağmen Çayırova belediyesi yeni yapmış olduğu otobüs duraklarını yönetmeliğe aykırı davranarak kaldırımın ortasına kurmuş adeta kaldırımdan engelli bireylerin geçmesini engellemiştir. Çayırova belediyesi engelli koordinasyon müdürü ile yapılan görüşmede konuyu kendisine ilettiğimde, dilekçe vermem gerektiğini konunun o zaman düzeltileceğini ifade etti. Peki, işin başında bu durumlar tespit edilerek gerekli işlemler o zaman yapılmış olsaydı, yapılan iş için belediyenin kasasından daha az ödeme çıkmış olmazmıydı?

Çayırova’da yaşayan bir engelli olarak, en büyük sıkıntılarımızdan biride toplu taşıma araçlarının engelli bireylerin kullanımına uygun olmaması konusudur. Büyükşehir belediyesi tarafından hizmete sunulan araçların ya her güzergâha olmaması ya da durak önlerinde bulunan kaldırımların uygun olmaması sebebi ile kullanımında zorluk yaşanmakta. Özel halk otobüslerinde ise zaten engelli rampası bulunmadığından tekerlekli sandalye kullanan bireyler bu araçları kullanamamakta. Özellikle virüs tehdidinden dolayı sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalıştığımız bu günlerde yardım almadan tek başımıza işlerimizi yapabilmek bahsettiğim sıkıntılardan dolayı çile haline gelmiş durumda. Engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılar bu araçlar sebebi ile ikiye üçe katlanmakta.

İlçemizde az sayıda trafik ışığı bulunmakta ve bu ışıkların hiç birinde görme engelliler için sesli uyarı sistemi bulunmamaktadır. Belediyeden talep edilmesine rağmen bütçe olmadığı gerekçesi ile teklifimiz reddedilmektedir. Topluma şirin gözükmek amacıyla, elzem olmamasına rağmen, birtakım gereksiz faaliyetlere kaynak ayıran belediyemiz, zaruri ihtiyaç durumundaki bu konuyu nedense israf olarak görmektedir.

İlçemizde yeni yapılan bir üst geçit, çevresinde spor solonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve okul bulunmasına rağmen, asansörsüz olarak inşa edilmiştir. Diğer bir konu da engelli bireylerin sık olarak hastaneye gitmeleri göz önüne alındığında, e-5 üzerinde bulunan üst geçidin asansörünün bulunmasına rağmen çalışmamasıdır.

Fatih caddesi üzerinde mağaza ve sosyal faaliyet alanı geniş olmasına rağmen, kaldırımların inişli, çıkışlı ve dar olması sebebi ile kullanımı engelsiz bireyler için bile zor durumdadır. Bu durum ortada iken cadde kenarında boş olan alan engelli yolu yapmak yerine otopark kurulmuş ve tekerlekli sandalye geçişi tamamen engellenmiştir.

Günümüzden 23 yıl önce engelli bireylerin dertleri ile dertlenmiş bir iktidar varken ve 571 sayılı kanun hükmünde kararname yayınlayıp engellilerin dertlerini ortadan kaldırmaya çalışmışken iletişim ve uzay çağında yaşadığımız şu zaman diliminde yaşanan sıkıntılar ortada...

Her mecrada engellilerin yanında olduğunu söyleyen bir belediye yönetiminin bu kadar sıkıntı yaşanırken engellilerin yanındayız demeleri ne kadar inandırıcıdır?

“Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır.” sözünden hareketle yöneticilerimizi hakkaniyetli olmaya ve üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeğe davet ediyorum.