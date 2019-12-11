Çayırova’da gaziler onurlandırıldı

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve

Çayırova

’da yaşayan kahraman

gazi

lerimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Milli Mücadele

Madalyası ve Beratı Tevcih töreni dün gerçekleşti. Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen organizasyona Çayırova Kaymakamı

Hasan Gözen

, Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, kahraman gazilerimiz ve yakınları katılım sağladı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Hasan Gözen şunları dile getirdi; “Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet var olması, bugün bağımsız bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içerisinde yaşıyor olmamız, bu topraklar üzerinde özgürce dolaşıyor olmamız şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuz durumun bir sonucudur. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyetinin bayrağının her noktada dalgalanması adına her nerede olursa olsun onlara verilen görevi geçmişte olduğu gibi bugün de en iyi şekilde yerine getirdiklerini, bizden sonraki kuşakların da getireceklerine olan inancımız tam.

“SOYDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMIŞTIR”

Geçmişte ülkemizin ihtiyaç duyulan noktalarda, kendi sınırları dışında da bir yerde bir ihtiyaç varsa o noktalarda da ülkemizden, milletimizden bir talepte bulunulduysa o noktaya da ülkemiz, milletimiz ve devletimiz uzanmıştır ve uzanmaya da devam etmektedir. Geçmişte Kore’de ihtiyaç olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Kore’ye giderek oradaki olaylara müdahale etmiştir ve orada Türk bayrağını en şerefli şekilde dalgalandırmışlardır. Ülkemiz, soydaşlarımız için tehdit oluşturan Kıbrıs ile ilgili bir durum ortaya çıktığında da Kıbrıs Barış Harekâtında bütün unsurlarıyla beraber bu millet yer almış ve Kıbrıs Barış Harekâtı başarıyla tamamlanmış ve oradaki soydaşlarımızın can güvenliği sağlanmıştır.

“GAZİLERİMİZE VEFA BORCUMUZ VAR”

Terörle mücadele başta olmak üzere birçok noktada önemli mücadeleler verilmiş ve birçok şehidimiz ve gazimiz olmuştur. Onların hepsi bu bayrağın dalgalanması adına, bu ülkede yaşayacak insanların daha özgür ve mutlu bir şekilde yaşamaları adına verilen mücadelelerdir. Bu anlamda bu mücadeleleri veren herkesi saygıyla, şehitlerimiz de rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Onlara vefa borcumuz var, onlar bizim için önemli ve değerlidir.

“TOPLU FOTOĞRAF ÇEKİLDİ”

Bugün de Kıbrıs Barış Harekâtına katılıp madalyaları daha önce gelmemiş olan gazilerimize, yaşamını kaybetmiş olanlarımızın da ailelerine bu madalyaları burada vermiş olacağız. Bugün tevcih edeceğimiz bu madalyalar onların kahramanlıklarının bir göstergesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin onlara bir teşekkürüdür. Katılımlarınız için her birinize teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.” Kaymakam Gözen ve program davetlileri konuşmalarının ardından Kuzey Kıbrıs Barış Harekatına katılarak, gazi olan ve Çayırova’da ikamet eden gazilerimiz ve aileleri ile günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

