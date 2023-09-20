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Çayırova’da Proje Gezisi Devam Ediyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerine yönelik proje turlarına devam ediyor. Çayırovalılara tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri gezdiren Başkan Çiftçi, “Çayırova’nın yarınları için çalışıyoruz” dedi.

Çayırova'da Proje Gezisi Devam Ediyor

20 Eylül 2023 Çarşamba 16:31

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yaşayan vatandaşlara yeni dönemde hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeleri tanıtıyor. Bugün gerçekleşen proje tanıtım turunda Çayırovalı ilçe sakinleriyle buluşan Başkan Çiftçi, 50’den fazla noktada yer alan çalışmaları, bizzat Çayırovalılara anlattı. Her mahallenin kendine özel ihtiyaçları olduğunun altını çizen Başkan Çiftçi, bunlara yönelik çalışmalar yaparak, Çayırova’da kronik hale gelmiş sorunlara da çözüm ürettiklerini ve Çayırova’nın geleceği ve ilçenin yarınları olan Çayırovalı gençler için çalışmalar ürettiklerinin altını çizdi. Projeleri bizzat Başkan Çiftçi’den dinleyen Çayırovalılar, çalışmalardan ötürü Başkan Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.

 

“ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ”

Proje turunda konuşan Başkan Çiftçi, “Sıradışı bir belediyecilik anlayışıyla yola çıktık. Çalışmalarımızın merkezine gençlerimizi ve çocuklarımızı koyduk. Bilge Mimar Turgut Cansever’in ‘Şehri imar ederken, neslin ihyasını ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder’ sözünü kendimize şiar edindik ve bu minvalde çalışmaların altına imza atıyoruz. Çayırova’nın yarınları için çalışıyoruz. Önceliğimiz her zaman, çocuklarımız ve gençlerimiz” dedi.

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