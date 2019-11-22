Çayırova’da Vezneler Hafta Sonu Açık

SON ÖDEME TARİHİ 2 ARALIK
Vatandaşların vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunan ve son ödeme gününün 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimi olduğunu bildiren yetkililer; ödeme seçenekleri hakkında da vatandaşları bilgilendirerek; emlak, çevre ve temizlik ile ilan reklam vergilerinin belediye hizmet binasındaki emlak servisinde yatırılabileceği gibi, Vakıfbank Çayırova Şubesi’ndeki TR67 000150010729404209097 IBAN numaralı belediye hesabına, tüm PTT şubelerinden 108231 numaralı posta çeki hesabına ve www.cayirova.bel.tr internet adresinden on- line olarak ödeme yapılabileceğini bildirdiler.