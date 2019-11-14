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Cep Duraklarına Yeni Banklar Yerleştirildi

Salim Dervişoğlu Caddesi’nde inşa edilen cep duraklarına yeni banklar yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliği için de yaya korkuluklarını yaptı.

Cep Duraklarına Yeni Banklar Yerleştirildi

14 Kasım 2019 Perşembe 10:08

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mesire, park ve bahçe gibi yeşil alanların yanı sıra şehir merkezinde ihtiyaç duyulan yerlere de kentsel donatı elemanları yerleştirmeye devam ediyor. Salim Dervişoğlu Caddesi’nde inşa edilen yeni cep duraklarında otobüs bekleyen insanların bir nebze de olsa dinlenebilmesi için Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, kendi bünyesinde ürettiği oturma banklarını yerleştirdi.

 

BANKLAR MEMNUNİYET KAZANDI

D-100 karayoluna alternatif yol olarak vatandaşlara hizmet veren İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi’ne Büyükşehir Belediyesi tarafından hem toplu taşıma araçlarının rahat bir şekilde yolcu alıp indirmesini kolaylaştırmak, hem de toplu taşıma araçlarının trafik akışını bozmaması için cadde üzerinde yeni cepler inşa edildi. Yeni cep duraklarda otobüs bekleyen vatandaşları da unutmayan Büyükşehir, Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na bağlı ekibiyle yeni banklar yerleştirdi. Yerleştirilen bankları kullanmaya başlayan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi.

 

YAYA KORKULUĞU DA YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, çalışmalar kapsamında Turgut Özal Üst Geçit Köprüsü’nün yanına yapılan üçüncü cep durağında inen ya da köprüyü kullanan vatandaşlar için yaya korkuluğu yaptı. Üst geçit köprüsünün yakının da olan yaya geçidine kadar yapılan yaya korkulukları vatandaşların hem güvenliği sağlamak hem de yayaların yaya geçidini kullanmasını arttırmak amacıyla yerleştirildi.

 


 

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