Çiftçi ’ye Ziyaretçi Akını

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kişi, kurum ve kuruluşların tebriklerini makamında kabul etmeyi sürdürüyor. Bir taraftan belediyenin hizmetlerini ve projelerini yakından takip eden Çiftçi, diğer taraftanda kendisini kutlamaya gelen vatandaşlarla buluşuyor.



Seçimlerin üzerinden iki aya yakın bir zaman geçmesine rağmen vatandaşların büyük ilgi ve sevgi gösterdiği Başkan Çiftçi, makamda ağırladığı vatandaşlarla sohbet ederek görüş alışverişinde bulunuyor. Vatandaşların seçim başarısından dolayı kutlayıp tebrik ettiği Çiftçi, istek ve talepleri dinleyerek ilgili birimlere talimat veriyor. Kişi, kurum ve kuruluşların ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova halkına hizmet için göreve talip olduklarını ve vatandaşları her zaman başının tacı edeceklerini belirterek, hizmetleri onlarla istişare ederek yapacaklarını sözlerine ekledi.