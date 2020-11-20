Cumhurbaşkanı Erdoğan 18. MÜSİAD EXPO Fuarına Katıldı

18. MÜSİAD EXPO Fuarı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Türkiye’nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanan herkesle birlikte bu yolda yürümeye hazırız. Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çevirebilecek her adıma destek vereceğiz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam için harekete geçen herkesin yanında yer aldık, almayı sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı’na katıldı.

Fuarda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sebebiyle fuarın ve fuar kapsamındaki etkinliklerin bir kısmının fiziki, bir kısmının da çevrim içi gerçekleştirileceğini belirtti.





“SALGIN SÜRECİNDEN GÜÇLENEREK ÇIKABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM”

Türkiye’de hem milletin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ikisini birlikte başarıp salgın sürecinden güçlenerek çıkabileceğimize inanıyorum. Böyle zor bir dönemde böyle büyük bir organizasyonun yapılmasının ve bizim de bizzat iştirak etmemizin sebebi işte budur” dedi.

Şartları en doğru şekilde değerlendirerek bu süreci fırsata dönüştürmekte kararlı olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadele konusunda gereken her şeyin yapıldığını, bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımların atıldığını söyledi.

Salgınla mücadele çalışmalarında Türkiye’nin pozitif yönde ayrışarak altyapısının gücünü ortaya koyduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz. Ekonomi tarafında da her kesime yönelik desteklerle salgının yol açtığı sıkıntıları azaltmaya, paylaşmaya çalışıyoruz. Devlet olarak tüm imkânları seferber ederek üretimi, ihracatı, ticareti, istihdamı ayakta tutuyoruz. Bu anlayışla iş dünyamızdan esnaflarımıza, işçilerimizden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza kadar her kesime el uzattık, kaynak aktardır. MÜSİAD'ın da kurduğu Karz-ı Hasen fonu vasıtasıyla kendi üyeleri arasında benzer dayanışma mekanizmaları oluşturmasından memnuniyet duydum. Hem salgının yol açtığı sorunları hem ekonomimizin karşı kaşıya bulunduğu sıkıntıları 83 milyon hep birlikte ortaya koyacağımız iş birliği ve dayanışma ile aşarak hedeflerimize ulaşabiliriz.

“REFORMLARA HİÇ ARA VERMEDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflere ulaşma noktasında herkesin yapması gereken fedakârlıklar bulunduğuna dikkat çekerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve diğer kurumlar ile özel sektörün daha güçlü şekilde birlikte çalışacağına inandığını kaydetti.

“Hem ekonomi politikalarımızı tahkim edecek hem demokrasimizin ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hem milletimizin günlük hayatında rahatlamaya yol açacak hazırlıklar içindeyiz” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anayasamızı demokrat ve özgürlükçü bir anlayışla defalarca değiştirdik. Tümüyle yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin oyunbozanlığı sebebiyle neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı. Böylece bizim başlattığımız yeni anayasa çalışmasının niçin akamete uğradığı da aleniyet kazandı. Bunun yanında temel kanunların tamamını yenileyerek adalet sistemimizin altyapısını ve insan kaynağını güçlendirerek ülkemizde hukuka erişimi kolaylaştırdık. Hak ve özgürlük alanlarını olabildiği kadar genişleterek millî birlik ve beraberliğimizi tahkim ettik. Ekonomi alanında da pek çok reformu hayata geçirerek ülkemizin makroekonomik görünümünü çok ilerilere taşıdık. Velhasıl biz reformlara hiç ara vermedik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin hukuka ve adalete olan güvenini kökleştirmek amacıyla kapsamlı bir yargı reformu strateji belgesi hazırladıklarını hatırlatarak, bu doğrultuda TBMM’nin üç ayrı reform paketini hayata geçirdiğini belirtti.

“EKONOMİ VE DEMOKRASİDE ÜLKEMİZİ YENİ BİR YÜKSELİŞ DÖNEMİNE SOKMAKTA KARARLIYIZ”

Ekonomideki kapsamlı düzenlemelerle de Türkiye’de iş yapma kolaylığı sağladıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi de yeni reformlar, yeni atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz. Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz” dedi.

Ön çalışmaları tamamlanan İnsan Hakları Eylem Planını iş dünyası ve azınlıklar dâhil çok daha geniş bir istişareyle neticelendirip hayata geçireceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin geleceğine güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’Yİ FAİZ, ENFLASYON, KUR SARMALINDAN ÇIKARMAMIZ ŞARTTIR”

Asıl hedeflerinin enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara düşürerek, faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmek olduğunu tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağını düşünüyorum. Türkiye’yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Aksi hâlde sürekli bu tartışmayı yaşamak, bu bedelleri ödemek mecburiyetinde kalacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin insanları sömürdüğünü vurgulayarak, yeni ekonomi yönetimiyle birlikte tüm mesailerini, dikkatlerini bu konuya vererek Türkiye’yi bu kronik sancıdan kurtaracaklarını söyledi.

Hedeflere ulaşmak için iş dünyası ve vatandaşlardan somut destek talepleri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. İşte şu anda varlık barışıyla ilgili adımı attık ve varlık barışı konusunda da gerek yurt dışı, gerek yurt içindeki yastık altı neyimiz varsa bunları kesinlikle herhangi bir sorguya tabi olmadan kayıt altına almamız inanıyorum ki ülkemiz için de ve bütün girişimcilerimiz, yatırımcılarımız için de yeni bir ufuk sağlayacaktır” dedi.

Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin edeceklerini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Lirasına güvenlerini artırarak mevduatlarda döviz ağırlığının azalmasını sağlayacaklarını kaydetti.

“TÜRKİYE’YE GÜVENEN HERKESİN KAZANACAĞI BİR YATIRIM İKLİMİ OLUŞTURUYORUZ”

“Adımlarımızı güvenin ve istikrarın bu sürecin kilit taşı olduğunun bilinciyle atıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’ye güvenen herkesin kazanacağı bir yatırım iklimi oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan her türlü adımı atacak, iş ve yatırım ortamını beklenen seviyeye çıkartacağız. Bu kapsamda özellikle üretim ve ihracatın ana aktörleri olan kuruluşlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Ticaret Bakanlığımız, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz, MÜSİAD, TÜSİAD gibi iş insanlarımızı temsil eden yapılardan yakın, verimli ve samimi bir çalışma yürütmelerini bekliyoruz. Özellikle ihracat süreçlerinde yer alan kurumlarımızı diğerinin rakibi değil, tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Bu yapılar hem ülke içinde, hem de ülke dışında birbirleriyle ne kadar yakın çalışma ve iş birliği halinde bulunurlarsa ortak hedeflerimize o kadar hızlı ulaşırız.”

Salgın döneminde iş dünyasının çalışma biçimi ve alışkanlıklarında ciddi değişiklikler ortaya çıktığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık iş yapmak, anlaşmak ve sonrasındaki süreçlerin online gerçekleşebileceğini, salgın sonrasında da vakit ve maliyet avantajları için bu yönteme yaygın şekilde devam edileceğinin anlaşıldığını söyledi.

“KÜRESEL EKONOMİDE YAŞANAN DEĞİŞİMİ LEHİMİZE ÇEVİREBİLECEK HER ADIMA DESTEK VERECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, online iş yaparken fiziki inceleme, kontrol, alıcı ve satıcı arasındaki güven ilişkisinin tesis edilmesinde de DEİK ve MÜSİAD gibi kuruluşlara çok büyük görevler düştüğüne işaret ederek, “Bu kurumlarımız oluşturacakları güven verici bilgilendirme mekanizmalarıyla alıcı-satıcı arasındaki fiziki temas eksiğini kapatabilirler. Şayet bunu sizler yapmazsanız, dışarıdan birileri benzer mekanizmaları kurar, sizler de bedelini ödeyerek o hizmeti almak zorunda kalırsınız. Yeni dönemin fırsatlarını değerlendirebilmek için üretim ve ihracat merkezli kuruluşların yapılarını, standartlarını, kanallarını hızla gözden geçirerek ihtiyaca cevap verecek hâle getirmeleri şarttır” uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Türkiye’nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanan herkesle birlikte bu yolda yürümeye hazırız. Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çevirebilecek her adıma destek vereceğiz. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam için harekete geçen herkesin yanında yer aldık, almayı sürdüreceğiz. Mevcut imkânları daha üst seviyede kullanarak yeni yatırımlarla üretim ve ihracat kapasitemizi arttırarak tasarımından imalatına kadar her aşamasında yüksek teknolojiye geçişi sağlayarak inşallah bu süreci başarıya ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD’a da fuar organizasyonu için teşekkür ederek, fuarın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde fuar alanındaki stantları da gezdi.





















