Cumhurbaşkanı Hereke İpek Halı Fabrikasına geliyor

Kuruluşu 1840’lara kadar inen ve Osmanlıdan Cumhuriyete devreden Türkiye’nin ilk fabrikaları arasında yer alan Hereke İpek Halı fabrikasında inceleme yapması İpek Halıya verdiği önem ve değer olarak bilinmekte. Edindiğimiz bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16:00 Hereke Halı Fabrikasında halı dokuma bölümlerini gezecek ve yetkililerden bilgi alacak.

İpek halı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi www.herekeipekhali.com’dan öğrenebilirsinizCumhurbaşkanı Erdoğan Gebze Bilişim Vadisinde yerli otomobilin tanıtımına katıldıktan sonra saat 16:00’da Hereke’deki tarihi Halı fabrikasında inceleme yapacak.

Kuruluşu 1840’lara kadar inen ve Osmanlıdan Cumhuriyete devreden Türkiye’nin ilk fabrikaları arasında yer alan Hereke İpek Halı fabrikasında inceleme yapması İpek Halıya verdiği önem ve değer olarak bilinmekte. Edindiğimiz bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16:00 Hereke Halı Fabrikasında halı dokuma bölümlerini gezecek ve yetkililerden bilgi alacak.

İpek halı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi www.herekeipekhali.com’dan öğrenebilirsiniz.



