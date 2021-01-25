Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık İle Darıca Sahilin de Söyleşi

canlı yayınında belgesel yaparak bilgiler aldık.



Evde uzun süredir kovid karantinasında bulunan başkan Bıyık ile kovid karantinası ve pandemi günleri ile ilgili yaşadıkları hakkında belgesel söyleşi yaptık .

Evde uzun süredir kovid karantinasında bulunan başkan Bıyık ile kovid karantinası ve pandemi günleri ile ilgili yaşadıkları hakkında belgesel söyleşi yaptık .

Evde uzun süredir kovid karantinasında bulunan başkan Bıyık ile kovid karantinası ve pandemi günleri ile ilgili yaşadıkları hakkında belgesel söyleşi yaptık .

Geçtiğimiz günlerde TGRT belgesel tv de Darıca bölgesi ile ilgili daha önce hazırladığımız marka kent Darıca belgeselimiz TGRT Belgesel tv de yayınlanmış büyük ilgi görmüştü .