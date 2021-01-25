Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık İle Darıca Sahilin de Söyleşi

www.gebzegazetesi.com canlı yayınında belgesel yaparak bilgiler aldık.
https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1905270136294251
Evde uzun süredir kovid karantinasında bulunan başkan Bıyık ile kovid karantinası ve pandemi günleri ile ilgili yaşadıkları hakkında belgesel söyleşi yaptık .
Darıca sahilinde Pazar günü gerçekleştirdiğimiz canlı yayının linkini sizlerle paylaşıyoruz .
TGRT de Marka Kent Darıca Belgeselimiz Yayınlandı
Geçtiğimiz günlerde TGRT belgesel tv de Darıca bölgesi ile ilgili daha önce hazırladığımız marka kent Darıca belgeselimiz TGRT Belgesel tv de yayınlanmış büyük ilgi görmüştü .
Darıca Belgeseli ile ilgili sosyal medyada paylaştığınız yazı ve bilgi notu
TGRT Belgesel Tv`de Marka Kent Darıca Belgeselimiz Yayınlanıyor
An itibari ile (23 Ocak 2021 ) TGRT belgesel tv`de www.devrialem.tv olarak 7 yıl önce Devri Alem belgesel programı olarak Darıca da çektiğimiz Marka Kent Darıca belgeselimiz yayınlanıyor.
Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz devri alem belgesel tv programımız birçok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri yayınlanmakta beğeni ile izleniyor .
15 yıldan beri Devri Alem belgesel programı her sabah saat 07`de TGRT belgesel Tv`de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 03`te yayınlanıyor.