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DARICA BELEDİYESİ HİZMETİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRÜYOR

Darıca’da mobil ruhsat ve denetim hizmeti başladı

DARICA BELEDİYESİ HİZMETİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRÜYOR

13 Kasım 2019 Çarşamba 10:22

Darıca Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata geçirerek Mobil Ruhsat ve Denetim aracıyla hizmet vermeye başladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mobil aracı inceleyerek bilgi alırken “Darıcalıların hayatını kolaylaştırmak adına hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz” dedi.

Darıca Belediyesi, gönül belediyeciliği kapsamında yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Darıcalı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına Mobil Ruhsat ve Denetim aracıyla hizmet verilmeye başlandı. Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde faaliyete başlayan mobil ruhsat ve denetim hizmetiyle Darıca genelinde denetimi yapılan işyerlerinin ruhsat, tabela vergileri, çöp vergileri ve tahakkuk işleriyle ilgili vatandaşlar artık belediyeye gelmeden mobil hizmet aracıyla hizmet alabilecek.

BIYIK: “DARICALILARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

Mobil ruhsat ve denetim aracını inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak istediklerini ifade ederek “Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi onların hayatını kolaylaştırmak için projeler geliştiriyoruz. Mobil ruhsat ve denetim aracımızla hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ederek kaliteli ve doğru hizmeti vatandaşımıza en hızlı şekilde götürmek adına gönülden başlatmış olduğumuz yeni uygulamamız Darıca’mıza ve kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.


 

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