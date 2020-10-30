Darıca Belediyesi, Hz. Muhammed'in Hayatını Anlatan Kitaplar Dağıttı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Fransa başta olmak üzere batı
ülkelerinde Peygamberimize yönelik saygısız ifade ve davranışlara tepki göstermek ve
farkındalık oluşturmak amacıyla ilçede Hz. Muhammed’in hayatını anlatan kitap dağıtıldı.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Fatih Orta Camii’nde Cuma namazının ardından
vatandaşlara kitap dağıtırken ilçe genelinde 3 bin kitabın dağıtıldığı belirtildi.
BIYIK TEPKİ GÖSTERDİ
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Fransa ve batı ülkelerine sert tepki göstererek
“dinimize, peygamberimize ve bayrağımıza dil uzatanların dilini, el uzatanların elini keseriz”
diye konuştu. Hz. Muhammed’in hayatını herkesin örnek alması gerektiğini ifade eden
Başkan Muzaffer Bıyık, “Peygamber efendimizi daima örnek alıyoruz. Peygamberimize dil
uzatanları şiddetle kınıyoruz. Ülkemize, bayrağımıza ve dinimize uzanan kötü elleri bu aziz
millet kıracaktır. En kutsalımız olan Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e yönelik yapılan
bu çirkin saldırıları boykot etmek ve farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenledik. Bu
zihniyetin amacı İslam’ı kötülemek. Bazı gruplar İslamofobi adı altında Müslümanlara terörist
diyor. Müslüman bir insandan terörist olmaz. Biz bunu her yerde anlatacağız” dedi