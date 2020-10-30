Darıca Belediyesi, Hz. Muhammed'in Hayatını Anlatan Kitaplar Dağıttı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Fransa başta olmak üzere batı

ülkelerinde Peygamberimize yönelik saygısız ifade ve davranışlara tepki göstermek ve

farkındalık oluşturmak amacıyla ilçede Hz. Muhammed’in hayatını anlatan kitap dağıtıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Fatih Orta Camii’nde Cuma namazının ardından

vatandaşlara kitap dağıtırken ilçe genelinde 3 bin kitabın dağıtıldığı belirtildi.



BIYIK TEPKİ GÖSTERDİ





Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Fransa ve batı ülkelerine sert tepki göstererek

“dinimize, peygamberimize ve bayrağımıza dil uzatanların dilini, el uzatanların elini keseriz”

diye konuştu. Hz. Muhammed’in hayatını herkesin örnek alması gerektiğini ifade eden

Başkan Muzaffer Bıyık, “Peygamber efendimizi daima örnek alıyoruz. Peygamberimize dil

uzatanları şiddetle kınıyoruz. Ülkemize, bayrağımıza ve dinimize uzanan kötü elleri bu aziz

millet kıracaktır. En kutsalımız olan Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e yönelik yapılan

bu çirkin saldırıları boykot etmek ve farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenledik. Bu

zihniyetin amacı İslam’ı kötülemek. Bazı gruplar İslamofobi adı altında Müslümanlara terörist