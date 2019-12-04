GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da Kaçak Ve Metruk Yapılar Yıkılıyor

Darıca Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan kaçak, metruk ve riskli yapılarla mücadele ediyor.

Darıca'da Kaçak Ve Metruk Yapılar Yıkılıyor

04 Aralık 2019 Çarşamba 12:31

Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1628 sokakta metruk halde bulunan ve mahalle halkının can, mal ve huzur güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapının gelen talepler doğrultusunda tespit ve yasal işlemleri tamamlandıktan sonra yıkımı gerçekleştirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatlarıyla vatandaşların huzurunu ön planda tutan Darıca Belediyesi, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri koordinasyon içerisinde kaderine terk edilmiş metruk, kaçak, riskli yapıların tespit edilmesinin ardından gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte zaman kaybetmeden bu yapıların yıkımlarını gerekli güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştiriyor.

 VATANDAŞIMIZIN HUZURU ÖN PLANDA

Metruk, riskli ve kaçak yapıların yıkım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak başlattığımız metruk binaların yıkım çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz. Metruk yapılar görüntü kirliliği yaratmasının yanı sıra bazı risklere de yol açtıkları için bu tür binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu binalar, zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Zaman zaman çocukların oyun alanı olarak da kullandığı yıkılmaya yüz tutmuş olan bu yapılar, can güvenliği tehlikesini de taşıyor. Metruk yapıların bulunduğu mahallelerdeki aileler, kendi çocukları için haklı olarak endişe etmeye başlıyor. İlçenin farklı mahallelerindeki bu metruk yapılara, belirlediğimiz program çerçevesinde müdahale ediyoruz. Mahalle mahalle araştırarak muhtarlarımızda istişareler yaparak, vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek yasal işlemlerinin yapılması ardından yıkıyor ardından alanı ve çevresinin temizleyerek daha yaşanılabilir bir hale getiriyoruz” dedi.

 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bıyık Kazım Karabekir’de Halk Meclisi Düzenleyecek Bıyık Kazım Karabekir’de Halk Meclisi Düzenleyecek
Çayırova’da Bu Yılın Son Meclisi Yapıldı Çayırova’da Bu Yılın Son Meclisi Yapıldı
Dilovası Belediyesi 2019 Yılı Son Meclisi Gerçekleşti Dilovası Belediyesi 2019 Yılı Son Meclisi Gerçekleşti
Evi Yanan Ailenin Yardıma Büyükşehir Koştu Evi Yanan Ailenin Yardıma Büyükşehir Koştu
DOĞU MARMARA BAYİLİK VE KAHVE FUARI DOĞU MARMARA BAYİLİK VE KAHVE FUARI
TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ VERİLİŞİNİN 85. YILDÖNÜMÜ TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ VERİLİŞİNİN...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Bıyık Kazım Karabekir’de Halk Meclisi Düzenleyecek
GÖNÜL BULUŞMALARI’NIN BEŞİNCİSİ KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ’NDE

Haberi Oku