Darıca’da Kaçak Ve Metruk Yapılar Yıkılıyor

VATANDAŞIMIZIN HUZURU ÖN PLANDA
Metruk, riskli ve kaçak yapıların yıkım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak başlattığımız metruk binaların yıkım çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz. Metruk yapılar görüntü kirliliği yaratmasının yanı sıra bazı risklere de yol açtıkları için bu tür binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu binalar, zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Zaman zaman çocukların oyun alanı olarak da kullandığı yıkılmaya yüz tutmuş olan bu yapılar, can güvenliği tehlikesini de taşıyor. Metruk yapıların bulunduğu mahallelerdeki aileler, kendi çocukları için haklı olarak endişe etmeye başlıyor. İlçenin farklı mahallelerindeki bu metruk yapılara, belirlediğimiz program çerçevesinde müdahale ediyoruz. Mahalle mahalle araştırarak muhtarlarımızda istişareler yaparak, vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek yasal işlemlerinin yapılması ardından yıkıyor ardından alanı ve çevresinin temizleyerek daha yaşanılabilir bir hale getiriyoruz” dedi.