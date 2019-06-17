Darıca'da Kriz Masası Oluşturuldu

Vatandaşların mağdur olmaması ve gelen şikayetlere anında müdahale edilebilmesi için oluşturulan kriz masası gelen şikayet ve talepleri sahadaki ekiplere ileterek anında müdahale edilebilmesine imkan sağlıyor. Sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketi sonrası Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Darıca Belediyesi ve Türk Kızılay teyakkuza geçti. Gelen ihbarların değerlendirildiği kriz masasına vatandaşlar 444 7 441 numaralı telefondan ulaşabiliyorlar. Darıca Belediyesi bünyesinde oluşturulan kriz masasına gelen vatandaşların talepleri tek tek not alınarak sahadaki ekiplere yönlendiriliyor. Ekipler ev ve iş yerleri su baskınına uğrayan vatandaşların mağduriyetini gidermek için yoğun mesai harcadı.

BAŞKAN BIYIK SAHADA ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sel felaketinin ardından sahaya çıkarak ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti. Darıca’nın büyük bir afet ve felaket yaşadığını ifade eden Başkan Bıyık, sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı diledi. Can kaybı nedeniyle üzüntülerinin büyük olduğunu ifade eden Başkan Bıyık, oluşturdukları kriz masasının gece boyunca çalışacağını ve vatandaşlardan gelen her ihbara anında müdahale ederek mağduriyetlerin en aza indirilmesi için yoğun çaba göstereceklerini kaydetti.

HASAR TESPİT KOMİSYONU OLUŞTURDUK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’la birlikte kriz masasını da ziyaret ederek çalışmaları takip etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bıyık, şöyle konuştu: “Bugün Darıca’da büyük bir sel felaketi yaşadık. İSU yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Darıca’da son 6 saatte metrekareye ortalama 53 kg yağış düştü. Yağışın yoğun olduğu ilk anda metrekareye 70 kg yağış düştü. Metrekareye 40 kg ve üstü afet olarak kabul edilirken Darıca’ya düşen yağış miktarı afetin büyüklüğünü gösteriyor.

Yaşanan doğal adet ve sel sonrası Darıca Belediyesi bünyesinde kriz masası oluşturduk. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Darıca Belediyesi ve Türk Kızılay olarak teyakkuza geçtik. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferberlik ilan etmiş durumdayız. İl AFAD Müdürlüğü ve Darıca Belediyesi olarak oluşturduğumuz hasar tespit komisyonu ile mahalle mahalle ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Kriz masamıza gelen şikayetleri anında sahadaki ekiplere ileterek mağduriyetleri en aza indirmek için çalışıyoruz

Doğal afet ve sel felaketi sonrası bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ise bizleri derinden üzdü. Hayatını kaybeden kardeşimize başsağlığı ve ailesine sabır diliyoruz. Şehidimizin eşini ve ailesini hastanede ziyaret ederek acılarını paylaştık. Bu olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri alarak gerekli çalışmaları yapmaya gayret edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bir daha tüm Darıca’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”