Darıca’da parklar yenileniyor

PARKLAR GÜZELLEŞİYOR
Gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerini ve sosyal belediyecilik gereği Darıca’ya modern parklar inşa etmek istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Parkları sadece oyun grupları ve oturma alanlarının bulunduğu bir alan olarak görmüyoruz. Parklarımızı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayal dünyalarını da geliştirebilecekleri alanlar olarak planlamak istiyoruz. Daha modern ve çağa uygun parklar inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan da mevcut parklarımızdaki iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Ailelerimizin de çocuklarını parklara gönül rahatlığıyla getirmeleri için uygun şartları oluşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda Darıca’daki bütün mahallelerde parklarımızı güzelleştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.