Darıca’da parklar yenileniyor

Darıca Belediyesi, ilçe genelinde mevcut parkların iyileştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin bütün mahallelerindeki parkları daha modern bir görünüme kavuşturmak için bakım onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Özellikle geleceğimizin teminatı olan çocukların güvenliği için parkların tamamı onarımdan geçirilirken bakım ve boyama işlemleri de yapılıyor.

PARKLAR GÜZELLEŞİYOR

Gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerini ve sosyal belediyecilik gereği Darıca’ya modern parklar inşa etmek istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Parkları sadece oyun grupları ve oturma alanlarının bulunduğu bir alan olarak görmüyoruz. Parklarımızı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayal dünyalarını da geliştirebilecekleri alanlar olarak planlamak istiyoruz. Daha modern ve çağa uygun parklar inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan da mevcut parklarımızdaki iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Ailelerimizin de çocuklarını parklara gönül rahatlığıyla getirmeleri için uygun şartları oluşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda Darıca’daki bütün mahallelerde parklarımızı güzelleştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.





















