banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Darıca'da Sünnet Kayıtları Sürüyor

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni için kayıtlar devam ediyor. Kayıtlar Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde devam ederken, 5 yaş ve üzeri çocuklar için kayıt yaptırılabiliyor.

Darıca'da Sünnet Kayıtları Sürüyor

13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:30

banner419

Yetkililer kayıtların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade ederken,  600 kişilik kontenjanın tamamlanmasının ardından kayıtların sona ereceğini ifade ederek, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlardan acele etmelerini istedi.

Kayıtların tamamlanmasının ardından sünnet kıyafetlerinin dağıtılacağı ve tüm masrafların Darıca Belediyesi tarafından karşılanacağı sünnet şöleni için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların muhtarlıklardan alınacak fakirlik ilmuhaberi ve çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Darıca Belediyesi’ne başvurmaları gerekiyor. Sünnet kayıtlarıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar 0262 745 38 82- 1981 dahili hattan ayrıntılı bilgi alabilirler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükgöz İlk Halk Meclisini Topladı Büyükgöz İlk Halk Meclisini Topladı
Başkan Eczacılar Günü’nü Kutladı Başkan Eczacılar Günü’nü Kutladı
Anneler Günü Çiçeği Anneler Günü Çiçeği
Büyükgöz Gebzelilerin Yanında Büyükgöz Gebzelilerin Yanında
Köprü Cezaları Silinecek Köprü Cezaları Silinecek
Rönesans Holding Genç-İMO Buluşması Rönesans Holding Genç-İMO Buluşması
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Büyükgöz İlk Halk Meclisini Topladı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilk halk meclisi toplantısını Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezinde...

Haberi Oku