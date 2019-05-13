Darıca'da Sünnet Kayıtları Sürüyor

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni için kayıtlar devam ediyor. Kayıtlar Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde devam ederken, 5 yaş ve üzeri çocuklar için kayıt yaptırılabiliyor.

Yetkililer kayıtların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade ederken, 600 kişilik kontenjanın tamamlanmasının ardından kayıtların sona ereceğini ifade ederek, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlardan acele etmelerini istedi.



Kayıtların tamamlanmasının ardından sünnet kıyafetlerinin dağıtılacağı ve tüm masrafların Darıca Belediyesi tarafından karşılanacağı sünnet şöleni için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların muhtarlıklardan alınacak fakirlik ilmuhaberi ve çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Darıca Belediyesi’ne başvurmaları gerekiyor. Sünnet kayıtlarıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar 0262 745 38 82- 1981 dahili hattan ayrıntılı bilgi alabilirler.